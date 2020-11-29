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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:44
IgA написав:
Спрашивал у знакомого врача как ситуация с коронавирусом в Украине. Сказал что больных стало приходить меньше после выборов, но сейчас опять много. У коллеги есть случай повторного заболевания, оба раза тест положительный, проявлялся как пневмония без осложнений. Умирают в основном уже в стационаре.
на виборах поперезаражалися
https://fi202x.blogspot.com/
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