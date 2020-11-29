Додано: Пон 30 лис, 2020 17:32

freeze написав: pesikot написав: В Кабмине определились с датой введения локдауна – СМИ

В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.



Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря.

Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна. Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря.Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.

не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... они готовятся в надежде "отбыть" убытки за счет высоких продаж на НГ , закупают по это дело больше товара нанимают больше людей ... и что деньги на товар будут потрачены а это часто 30-40% от всего годового оборота , а .... оборота не будет ....это мысль бизнеса по продажах . И предупредить надо ОФИЦИАЛЬНО уже сейчас \ сегодня если такой карантин намечается что бы бизнес не расчитывал на предновогоднюю выручку и не закупал товар.И между делом оборотрастет не только в сфере фигни , но и в сфере сантехники электрики стройматериалов===================================================================А вы говорили это только до выборов, вот выборы прошли , а позиция не поменялась !