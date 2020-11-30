IgA написав:Спрашивал у знакомого врача как ситуация с коронавирусом в Украине. Сказал что больных стало приходить меньше после выборов, но сейчас опять много. У коллеги есть случай повторного заболевания, оба раза тест положительный, проявлялся как пневмония без осложнений. Умирают в основном уже в стационаре.
В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.
Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря. Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.
В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.
Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря. Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.
не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... они готовятся в надежде "отбыть" убытки за счет высоких продаж на НГ , закупают по это дело больше товара нанимают больше людей ... и что деньги на товар будут потрачены а это часто 30-40% от всего годового оборота , а .... оборота не будет .... это мысль бизнеса по продажах . И предупредить надо ОФИЦИАЛЬНО уже сейчас \ сегодня если такой карантин намечается что бы бизнес не расчитывал на предновогоднюю выручку и не закупал товар. И между делом оборот перед НГ растет не только в сфере фигни , но и в сфере сантехники электрики стройматериалов ===================================================================
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав: Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря. Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.
не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... они готовятся в надежде "отбыть" убытки за счет высоких продаж на НГ , закупают по это дело больше товара нанимают больше людей ... и что деньги на товар будут потрачены а это часто 30-40% от всего годового оборота , а .... оборота не будет .... это мысль бизнеса по продажах . И предупредить надо ОФИЦИАЛЬНО уже сейчас \ сегодня если такой карантин намечается что бы бизнес не расчитывал на предновогоднюю выручку и не закупал товар. И между делом оборот перед НГ растет не только в сфере фигни , но и в сфере сантехники электрики стройматериалов
Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи. Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь. А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 30 лис, 2020 17:57, всього редагувалось 2 разів.
В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.
Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря. Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.
не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... [/quote] Вы тоже не очень внимательно ветку читаете... Прямо под той ссылкой писали, что не проблема все то, что раньше покупали за неделю до НГ, в этот раз купить за две недели.
freeze написав:Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи. Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь. А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.
Как раз плохой вариант с 23 декабря по 15 января, если жестко не будет контроля и ПОЛНОЙ остановки транспорта и полного запрета передвижения личным автотранспортом и такси. Наши вильнолюди начнут массово ходить по гостям и тусовкам.
yama написав:не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... они готовятся в надежде "отбыть" убытки за счет высоких продаж на НГ , закупают по это дело больше товара нанимают больше людей ... и что деньги на товар будут потрачены а это часто 30-40% от всего годового оборота , а .... оборота не будет ....
Я когда этот бред читал. то впечатление складывалось точно такое как от тебя и игнеуса.выворачивает так. как ему удобно.У каждого спекулянта этот процесс индивидуален.и болеетого. бредприимчивые всегда подстроятся.