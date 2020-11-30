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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2359236023612362

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:44

  IgA написав:Спрашивал у знакомого врача как ситуация с коронавирусом в Украине. Сказал что больных стало приходить меньше после выборов, но сейчас опять много. У коллеги есть случай повторного заболевания, оба раза тест положительный, проявлялся как пневмония без осложнений. Умирают в основном уже в стационаре.

на виборах поперезаражалися :(
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Кабмине определились с датой введения локдауна – СМИ
В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:В Кабмине определились с датой введения локдауна – СМИ
В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.


Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря.
Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:32

  freeze написав:
pesikot написав:В Кабмине определились с датой введения локдауна – СМИ
В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.


Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря.
Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.

не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... они готовятся в надежде "отбыть" убытки за счет высоких продаж на НГ , закупают по это дело больше товара нанимают больше людей ... и что деньги на товар будут потрачены а это часто 30-40% от всего годового оборота , а .... оборота не будет ....
это мысль бизнеса по продажах . И предупредить надо ОФИЦИАЛЬНО уже сейчас \ сегодня если такой карантин намечается что бы бизнес не расчитывал на предновогоднюю выручку и не закупал товар.
И между делом оборот перед НГ растет не только в сфере фигни , но и в сфере сантехники электрики стройматериалов
===================================================================

А вы говорили это только до выборов, вот выборы прошли , а позиция не поменялась !
https://www.unian.net/society/sadovyy-v ... 38413.html
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:
Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря.
Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.

не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... они готовятся в надежде "отбыть" убытки за счет высоких продаж на НГ , закупают по это дело больше товара нанимают больше людей ... и что деньги на товар будут потрачены а это часто 30-40% от всего годового оборота , а .... оборота не будет ....
это мысль бизнеса по продажах . И предупредить надо ОФИЦИАЛЬНО уже сейчас \ сегодня если такой карантин намечается что бы бизнес не расчитывал на предновогоднюю выручку и не закупал товар.
И между делом оборот перед НГ растет не только в сфере фигни , но и в сфере сантехники электрики стройматериалов


Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи.
Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь.
А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 30 лис, 2020 17:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:55

  yama написав:
  freeze написав:
В Кабинете министров Украины согласовали дату введения локдауна – жесткий карантин будет действовать с 23 декабря по 15 января.


Мда, но выбирая между плохим и очень плохим, наверное, этот вариант лучше, чем локдаун с 1 по 23 декабря.
Большая часть выбранного для локдауна периода и так традиционно у нас посвящено застольям и отдыху, без всякого локдауна.

не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... [/quote]
Вы тоже не очень внимательно ветку читаете... Прямо под той ссылкой писали, что не проблема все то, что раньше покупали за неделю до НГ, в этот раз купить за две недели.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:58

  freeze написав:Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи.
Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь.
А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.

Как раз плохой вариант с 23 декабря по 15 января, если жестко не будет контроля и ПОЛНОЙ остановки транспорта и полного запрета передвижения личным автотранспортом и такси.
Наши вильнолюди начнут массово ходить по гостям и тусовкам.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:не внимательно читаете ветку . Вам давали ссылку на рассуждение управляющего продажами что в новогодний период кирдык бизнесу будет ... они готовятся в надежде "отбыть" убытки за счет высоких продаж на НГ , закупают по это дело больше товара нанимают больше людей ... и что деньги на товар будут потрачены а это часто 30-40% от всего годового оборота , а .... оборота не будет ....


Я когда этот бред читал. то впечатление складывалось точно такое как от тебя и игнеуса.выворачивает так. как ему удобно.У каждого спекулянта этот процесс индивидуален.и болеетого. бредприимчивые всегда подстроятся.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:04

Starikan
выражаю вам сочувствие по поводу родных.желаю выздоровления без осложнений.многим. кто здесь с заболеванием устраивает клоунаду. наоборот желаю пройти все прэлэсти :mrgreen:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ожидается, что после Великобритании массовая вакцинация начнется в США. 10 декабря Вашингтон намерен одобрить препарат от Pfizer.
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