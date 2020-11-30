detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения. Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад? Не контролируя там всякие балансы в крови.
А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать.
Скорее объявят что, какой-нибудь короно-флю, желательно полугодовой курс раз в неделю
Потом конечно могут сказать, что ошиблись. Но только потому, что очень переживали за Ваше здоровье и "нет времени объяснять"
101-летняя итальянка победила коронавирус трижды, пишут местные СМИ.
Как сообщает Fanpage, Мария Орсингер живёт в доме престарелых, а CoViD-19 её буквально преследует. Первый раз она заразилась ещё во время первой волны. Второй положительный тест пришёл в сентябре. Бабушку увезли в больницу, но она быстро поправилась и вернулась. В последний раз вирус у женщины нашли в этом месяце — и снова без осложнений. Бабуля чувствует себя хорошо и теперь стала есть в два раза больше, чем раньше.