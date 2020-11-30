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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2360236123622363

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:20

  _hunter написав:
  Binimovich написав:"Обращение к жителям города и области.

...

Одесса
29.11"

Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.
Тыц:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579

Не было. Спасибо.
Может "некоторые", махающие тут "бумажными койками" налево и направо что-то поймут. Хотя если по предыдущим попыткам судить...

Вчера adeges давал ссылку в посте viewtopic.php?p=5109926&sid=2c7acaeb811c56e720c3f2491959f2da#p5109926. Только без цитаты.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:26

  Faceless написав:
  vetka написав:Интересно, как все раньше жили с недостатком этого злосчастного витамина Д?

Неполноценно жили. Выписывают его не первый год в целом ряде случаев.
  detroytred написав:Короче, куплю просто витамин Д.

Посмотрите в аптеках или на iHerb от Solgar. Да, недешевый, но максимально чистый

Маленьким детям давали и раньше, дают и сейчас.
Я внуку капаю "Аквадетрим" АО Медана.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:02

  vetka написав:
  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать.

Скорее объявят что, какой-нибудь короно-флю, желательно полугодовой курс раз в неделю :)

Потом конечно могут сказать, что ошиблись. Но только потому, что очень переживали за Ваше здоровье и "нет времени объяснять" :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:14

  freeze написав:Ожидается, что после Великобритании массовая вакцинация начнется в США. 10 декабря Вашингтон намерен одобрить препарат от Pfizer.

Roche с тамифлю уже был у корыта. Теперь надо других подкормить :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:38

Зображення

101-летняя итальянка победила коронавирус трижды, пишут местные СМИ.

Как сообщает Fanpage, Мария Орсингер живёт в доме престарелых, а CoViD-19 её буквально преследует. Первый раз она заразилась ещё во время первой волны. Второй положительный тест пришёл в сентябре. Бабушку увезли в больницу, но она быстро поправилась и вернулась. В последний раз вирус у женщины нашли в этом месяце — и снова без осложнений. Бабуля чувствует себя хорошо и теперь стала есть в два раза больше, чем раньше.

А может, просто погрешность тестов?

https://t.me/Lshot/22955
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Пон 30 лис, 2020 18:44
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