Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2360236123622363 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Пон 30 лис, 2020 20:20 _hunter написав: Binimovich написав: "Обращение к жителям города и области.



...



Одесса

29.11"



Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.

Тыц:

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579 "Обращение к жителям города и области....Одесса29.11"Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.Тыц:

Не было. Спасибо.

Может "некоторые", махающие тут "бумажными койками" налево и направо что-то поймут. Хотя если по предыдущим попыткам судить... Не было. Спасибо.Может "некоторые", махающие тут "бумажными койками" налево и направо что-то поймут. Хотя если по предыдущим попыткам судить...

Вчера adeges давал ссылку в посте Вчера adeges давал ссылку в посте viewtopic.php?p=5109926&sid=2c7acaeb811c56e720c3f2491959f2da#p5109926 . Только без цитаты. ЛАД 2 Повідомлень: 17854 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 20:26 Faceless написав: vetka написав: Интересно, как все раньше жили с недостатком этого злосчастного витамина Д? Интересно, как все раньше жили с недостатком этого злосчастного витамина Д?

Неполноценно жили. Выписывают его не первый год в целом ряде случаев.

detroytred написав: Короче, куплю просто витамин Д. Короче, куплю просто витамин Д.

Посмотрите в аптеках или на iHerb от Solgar. Да, недешевый, но максимально чистый Неполноценно жили. Выписывают его не первый год в целом ряде случаев.Посмотрите в аптеках или на iHerb от Solgar. Да, недешевый, но максимально чистый

Маленьким детям давали и раньше, дают и сейчас.

Я внуку капаю "Аквадетрим" АО Медана. Маленьким детям давали и раньше, дают и сейчас.Я внуку капаю "Аквадетрим" АО Медана. ЛАД 2 Повідомлень: 17854 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 21:02 vetka написав: detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...



Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать. А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать.

Скорее объявят что, какой-нибудь короно-флю, желательно полугодовой курс раз в неделю



Потом конечно могут сказать, что ошиблись. Но только потому, что очень переживали за Ваше здоровье и "нет времени объяснять" Скорее объявят что, какой-нибудь короно-флю, желательно полугодовой курс раз в неделюПотом конечно могут сказать, что ошиблись. Но только потому, что очень переживали за Ваше здоровье и "нет времени объяснять" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13410 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7372 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 21:14 freeze написав: Ожидается, что после Великобритании массовая вакцинация начнется в США. 10 декабря Вашингтон намерен одобрить препарат от Pfizer. Ожидается, что после Великобритании массовая вакцинация начнется в США. 10 декабря Вашингтон намерен одобрить препарат от Pfizer.

Roche с тамифлю уже был у корыта. Теперь надо других подкормить Roche с тамифлю уже был у корыта. Теперь надо других подкормить Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13410 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7372 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 21:38



101-летняя итальянка победила коронавирус трижды, пишут местные СМИ.



Как сообщает Fanpage, Мария Орсингер живёт в доме престарелых, а CoViD-19 её буквально преследует. Первый раз она заразилась ещё во время первой волны. Второй положительный тест пришёл в сентябре. Бабушку увезли в больницу, но она быстро поправилась и вернулась. В последний раз вирус у женщины нашли в этом месяце — и снова без осложнений. Бабуля чувствует себя хорошо и теперь стала есть в два раза больше, чем раньше.



А может, просто погрешность тестов?

https://t.me/Lshot/22955 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13410 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7372 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 22:21 Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в Турции в связи с пандемией, он будет действовать и в рабочие дни.



Эрдоган также заявил, что в декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.



Интересно, что за последние дни уже несколько стран объявили о начале вакцинации. А что-то наши власти не чешатся совсем, видимо считают что на локдаунах сидеть проще. freeze 4 Повідомлень: 19332 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4614 раз. Подякували: 7365 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 22:54 _Mykola_ написав: freeze написав: Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи.

Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь.

А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет. Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи.Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь.А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.

Как раз плохой вариант с 23 декабря по 15 января, если жестко не будет контроля и ПОЛНОЙ остановки транспорта и полного запрета передвижения личным автотранспортом и такси.

Наши вильнолюди начнут массово ходить по гостям и тусовкам. Как раз плохой вариант с 23 декабря по 15 января, если жестко не будет контроля и ПОЛНОЙ остановки транспорта и полного запрета передвижения личным автотранспортом и такси.Наши вильнолюди начнут массово ходить по гостям и тусовкам.

Тема с супердлинными новогодними выходными - шикарна. Можно даже ввести на постоянной основе.



Но, вот, в данной ситуации, только ухудшит ситуацию с распространением вируса. Вместо полного загруза на работе под конец года в своём обычном коллективе, люди отправятся путешествовать по гостям ко всем своим знакомым и близким. Тема с супердлинными новогодними выходными - шикарна. Можно даже ввести на постоянной основе.Но, вот, в данной ситуации, только ухудшит ситуацию с распространением вируса. Вместо полного загруза на работе под конец года в своём обычном коллективе, люди отправятся путешествовать по гостям ко всем своим знакомым и близким. safonovstanislav Повідомлень: 3038 З нами з: 10.05.14 Подякував: 261 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2360236123622363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 30 лис, 2020 18:44