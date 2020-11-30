detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения. Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад? Не контролируя там всякие балансы в крови.
А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать.
Скорее объявят что, какой-нибудь короно-флю, желательно полугодовой курс раз в неделю
Потом конечно могут сказать, что ошиблись. Но только потому, что очень переживали за Ваше здоровье и "нет времени объяснять"
101-летняя итальянка победила коронавирус трижды, пишут местные СМИ.
Как сообщает Fanpage, Мария Орсингер живёт в доме престарелых, а CoViD-19 её буквально преследует. Первый раз она заразилась ещё во время первой волны. Второй положительный тест пришёл в сентябре. Бабушку увезли в больницу, но она быстро поправилась и вернулась. В последний раз вирус у женщины нашли в этом месяце — и снова без осложнений. Бабуля чувствует себя хорошо и теперь стала есть в два раза больше, чем раньше.
freeze написав:Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи. Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь. А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.
Как раз плохой вариант с 23 декабря по 15 января, если жестко не будет контроля и ПОЛНОЙ остановки транспорта и полного запрета передвижения личным автотранспортом и такси. Наши вильнолюди начнут массово ходить по гостям и тусовкам.
Тема с супердлинными новогодними выходными - шикарна. Можно даже ввести на постоянной основе.
Но, вот, в данной ситуации, только ухудшит ситуацию с распространением вируса. Вместо полного загруза на работе под конец года в своём обычном коллективе, люди отправятся путешествовать по гостям ко всем своим знакомым и близким.