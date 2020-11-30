101-летняя итальянка победила коронавирус трижды, пишут местные СМИ.



Как сообщает Fanpage, Мария Орсингер живёт в доме престарелых, а CoViD-19 её буквально преследует. Первый раз она заразилась ещё во время первой волны. Второй положительный тест пришёл в сентябре. Бабушку увезли в больницу, но она быстро поправилась и вернулась. В последний раз вирус у женщины нашли в этом месяце — и снова без осложнений. Бабуля чувствует себя хорошо и теперь стала есть в два раза больше, чем раньше.



А может, просто погрешность тестов?