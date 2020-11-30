detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения. Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад? Не контролируя там всякие балансы в крови.
А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать.
Скорее объявят что, какой-нибудь короно-флю, желательно полугодовой курс раз в неделю
Потом конечно могут сказать, что ошиблись. Но только потому, что очень переживали за Ваше здоровье и "нет времени объяснять"
101-летняя итальянка победила коронавирус трижды, пишут местные СМИ.
Как сообщает Fanpage, Мария Орсингер живёт в доме престарелых, а CoViD-19 её буквально преследует. Первый раз она заразилась ещё во время первой волны. Второй положительный тест пришёл в сентябре. Бабушку увезли в больницу, но она быстро поправилась и вернулась. В последний раз вирус у женщины нашли в этом месяце — и снова без осложнений. Бабуля чувствует себя хорошо и теперь стала есть в два раза больше, чем раньше.
freeze написав:Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи. Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь. А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.
Как раз плохой вариант с 23 декабря по 15 января, если жестко не будет контроля и ПОЛНОЙ остановки транспорта и полного запрета передвижения личным автотранспортом и такси. Наши вильнолюди начнут массово ходить по гостям и тусовкам.
Тема с супердлинными новогодними выходными - шикарна. Можно даже ввести на постоянной основе.
Но, вот, в данной ситуации, только ухудшит ситуацию с распространением вируса. Вместо полного загруза на работе под конец года в своём обычном коллективе, люди отправятся путешествовать по гостям ко всем своим знакомым и близким.
101-летняя итальянка победила коронавирус трижды, пишут местные СМИ.
Как сообщает Fanpage, Мария Орсингер живёт в доме престарелых, а CoViD-19 её буквально преследует. Первый раз она заразилась ещё во время первой волны. Второй положительный тест пришёл в сентябре. Бабушку увезли в больницу, но она быстро поправилась и вернулась. В последний раз вирус у женщины нашли в этом месяце — и снова без осложнений. Бабуля чувствует себя хорошо и теперь стала есть в два раза больше, чем раньше.
vetka написав:Интересно, как все раньше жили с недостатком этого злосчастного витамина Д? Только сейчас он чуть ли не панацея от вируса стал. Магия мистика.
Не дуже добре, схоже. Якщо набагато "раніше", то так не добре, що у пращурів закріпилися мутації світлішої шкіри (орієнтовно 30-25 тис. років тому; це не значить, звичайно, що до того вони були темношкірими як банту).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
“По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволилось немного больше 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности” .... За период с апреля по сентябрь среднемесячные расходы на оплату труда до вычета налогов в медучреждениях составляли 23,5 тыс. грн для руководителей учреждений, около 9 тыс. грн для врачей, 7,5 тыс. грн для среднего медперсонала и 6,1 тыс. грн для младшего.