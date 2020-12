Додано: Вів 01 гру, 2020 00:53

vetka написав: Интересно, как все раньше жили с недостатком этого злосчастного витамина Д? Только сейчас он чуть ли не панацея от вируса стал. Магия мистика. Интересно, как всежили с недостатком этого злосчастного витамина Д? Только сейчас он чуть ли не панацея от вируса стал. Магия мистика.

Не дуже добре, схоже. Якщо набагато "раніше", то так не добре, що у пращурів закріпилися мутації світлішої шкіри (орієнтовно 30-25 тис. років тому; це не значить, звичайно, що до того вони були темношкірими як банту). Не дуже добре, схоже. Якщо набагато "раніше", то так не добре, що у пращурів закріпилися мутації світлішої шкіри (орієнтовно 30-25 тис. років тому; це не значить, звичайно, що до того вони були темношкірими як банту).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell