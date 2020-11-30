Диапазон охвата тем форума у него широчайший и, конечно же, эта тема о коронавирусе.
Любимый стиль комментариев на форуме - оценка сообщений других пользователей форума в саркастическом жанре.
Первое сообщение на форуме 30 ноября 2011 года так и появилось под заголовком:
ПРОСТО СМЕШНО ЧИТАТЬ
antey1969 написав:Такую заказуху просто смешно читать.
Всем нам хорошо известно, как сейчас идут дела у автодилеров.
Вот и здесь от них появилась так называемая "джинса".
Весь смысл в том, чтобы вбить в голову обычного потребителя, что авто надо менять раз в 3-4 года.
Кто поверит, что в период кризиса украинцы машинки меняют, как перчатки (мол надоедают видите-ли).
Что же в автосалонах народ не толпится? Или пересаживаются все на 8-10-летки?
viewtopic.php?p=1117544#p1117544
Саркастический жанр был соблюден и в единственном комментарии юбиляра в юбилейный для себя день 30 ноября 2020 года:
viewtopic.php?p=5110908#p5110908
Наконец, юбиляр имеет от форума аж шесть наград.
Однако оценка юбиляром форума вместе с почитателями биткоина далека от идеальной:
viewtopic.php?p=1679847#p1679847