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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2361236223632364 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Вів 01 гру, 2020 03:22 antey1969, то он на форуме с 30 ноября 2011 года, то есть вчерашний день для него был юбилейным, с чем его можно поздравить.

Диапазон охвата тем форума у него широчайший и, конечно же, эта тема о коронавирусе.

Любимый стиль комментариев на форуме - оценка сообщений других пользователей форума в саркастическом жанре.



Первое сообщение на форуме 30 ноября 2011 года так и появилось под заголовком:



ПРОСТО СМЕШНО ЧИТАТЬ

antey1969 написав: Такую заказуху просто смешно читать.

Всем нам хорошо известно, как сейчас идут дела у автодилеров.

Вот и здесь от них появилась так называемая "джинса".

Весь смысл в том, чтобы вбить в голову обычного потребителя, что авто надо менять раз в 3-4 года.

Кто поверит, что в период кризиса украинцы машинки меняют, как перчатки (мол надоедают видите-ли).

Что же в автосалонах народ не толпится? Или пересаживаются все на 8-10-летки? Такую заказухуВсем нам хорошо известно, как сейчас идут дела у автодилеров.Вот и здесь от них появилась так называемая "джинса".Весь смысл в том, чтобы вбить в голову обычного потребителя, что авто надо менять раз в 3-4 года.Кто поверит, что в период кризиса украинцы машинки меняют, как перчатки (мол надоедают видите-ли).Что же в автосалонах народ не толпится? Или пересаживаются все на 8-10-летки?

viewtopic.php?p=1117544#p1117544



Саркастический жанр был соблюден и в единственном комментарии юбиляра в юбилейный для себя день 30 ноября 2020 года:



antey1969 написав: Все правильно.

Кредиты западным партнерам нужно отдавать.

А перед ослом всегда должна быть свежая морковка , дабы бежал резвее.

То что АТБшный кассир после смены просто валится с ног "свобода" политкорректно умалчивает Все правильно.Кредиты западным партнерам нужно отдавать.То что АТБшный кассир после смены просто валится с ног "свобода" политкорректно умалчивает

viewtopic.php?p=5110908#p5110908



Наконец, юбиляр имеет от форума аж шесть наград.

Однако оценка юбиляром форума вместе с почитателями биткоина далека от идеальной:



antey1969 написав: Мама дорогая!!!

Сколько воспевателей биткоина "вдруг" на сайте появилось!!!

Опять заказушку поддержать пришли?

Лохотрончик раскручиваем? Пыли напускаем?... типа всеобщий одобрямс... Смотрю финансы юа постепенно в заказную помойку превращаются... Мама дорогая!!!Сколько"вдруг" на сайте появилось!!!Опятьподдержать пришли?раскручиваем? Пыли напускаем?... типа всеобщий одобрямс...

viewtopic.php?p=1679847#p1679847 Если судить по профилю пользователя, то он на форуме с, то есть вчерашний день для него был юбилейным, с чем его можно поздравить.Диапазон охвата тем форума у него широчайший и, конечно же, эта темаЛюбимый стиль комментариев на форуме - оценка сообщений других пользователей форума в саркастическом жанре.Первое сообщение на форуме 30 ноября 2011 года так и появилось под заголовком:Саркастический жанр был соблюден и в единственном комментарии юбиляра в юбилейный для себя день 30 ноября 2020 года:Наконец, юбиляр имеет от форума ажОднако оценка юбиляром форума вместе с почитателями биткоина далека от идеальной: Igneus Повідомлень: 834 З нами з: 29.08.18 Подякував: 350 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2361236223632364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 30 лис, 2020 18:44