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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 03:22

Если судить по профилю пользователя antey1969, то он на форуме с 30 ноября 2011 года, то есть вчерашний день для него был юбилейным, с чем его можно поздравить.
Диапазон охвата тем форума у него широчайший и, конечно же, эта тема о коронавирусе.
Любимый стиль комментариев на форуме - оценка сообщений других пользователей форума в саркастическом жанре.

Первое сообщение на форуме 30 ноября 2011 года так и появилось под заголовком:

ПРОСТО СМЕШНО ЧИТАТЬ
  antey1969 написав:Такую заказуху просто смешно читать.
Всем нам хорошо известно, как сейчас идут дела у автодилеров.
Вот и здесь от них появилась так называемая "джинса".
Весь смысл в том, чтобы вбить в голову обычного потребителя, что авто надо менять раз в 3-4 года.
Кто поверит, что в период кризиса украинцы машинки меняют, как перчатки (мол надоедают видите-ли).
Что же в автосалонах народ не толпится? Или пересаживаются все на 8-10-летки? :D

viewtopic.php?p=1117544#p1117544

Саркастический жанр был соблюден и в единственном комментарии юбиляра в юбилейный для себя день 30 ноября 2020 года:

  antey1969 написав:Все правильно.
Кредиты западным партнерам нужно отдавать.
А перед ослом всегда должна быть свежая морковка, дабы бежал резвее.
То что АТБшный кассир после смены просто валится с ног "свобода" политкорректно умалчивает

viewtopic.php?p=5110908#p5110908

Наконец, юбиляр имеет от форума аж шесть наград.
Однако оценка юбиляром форума вместе с почитателями биткоина далека от идеальной:

  antey1969 написав:Мама дорогая!!!
Сколько воспевателей биткоина "вдруг" на сайте появилось!!!
Опять заказушку поддержать пришли?
Лохотрончик раскручиваем? Пыли напускаем?... типа всеобщий одобрямс... Смотрю финансы юа постепенно в заказную помойку превращаются...

viewtopic.php?p=1679847#p1679847
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