Если судить по профилю пользователя antey1969, то он на форуме с 30 ноября 2011 года, то есть вчерашний день для него был юбилейным, с чем его можно поздравить. Диапазон охвата тем форума у него широчайший и, конечно же, эта тема о коронавирусе. Любимый стиль комментариев на форуме - оценка сообщений других пользователей форума в саркастическом жанре.
Первое сообщение на форуме 30 ноября 2011 года так и появилось под заголовком:
ПРОСТО СМЕШНО ЧИТАТЬ
antey1969 написав:Такую заказуху просто смешно читать. Всем нам хорошо известно, как сейчас идут дела у автодилеров. Вот и здесь от них появилась так называемая "джинса". Весь смысл в том, чтобы вбить в голову обычного потребителя, что авто надо менять раз в 3-4 года. Кто поверит, что в период кризиса украинцы машинки меняют, как перчатки (мол надоедают видите-ли). Что же в автосалонах народ не толпится? Или пересаживаются все на 8-10-летки?
Саркастический жанр был соблюден и в единственном комментарии юбиляра в юбилейный для себя день 30 ноября 2020 года:
antey1969 написав:Все правильно. Кредиты западным партнерам нужно отдавать. А перед ослом всегда должна быть свежая морковка, дабы бежал резвее. То что АТБшный кассир после смены просто валится с ног "свобода" политкорректно умалчивает
Наконец, юбиляр имеет от форума аж шесть наград. Однако оценка юбиляром форума вместе с почитателями биткоина далека от идеальной:
antey1969 написав:Мама дорогая!!! Сколько воспевателей биткоина "вдруг" на сайте появилось!!! Опять заказушку поддержать пришли? Лохотрончик раскручиваем? Пыли напускаем?... типа всеобщий одобрямс... Смотрю финансы юа постепенно в заказную помойку превращаются...
МОЗ замовчує правду: волонтерка про катастрофічну ситуацію у медицині 30 Листопада, 13:13 Автор:Марко Погуляєвський https://parlament.ua/interview/moz-zamo ... mediczini/ Валентина Варава розповіла про три реальності пандемії коронавірусу в Україні Кабінет міністрів України роздумує над введенням повного локдауну в країні через пандемію коронавірусної хвороби. Водночас діє карантин вихідного дня, який викликав чималу хвилю обурення.
Ми поговорили з волонтеркою, головою правління громадської організації "Ініціатива Е+" Валентиною Варавою про ситуацію в медичній системі та рішення влади у зв'язку із ситуацією з пандемією.
Як ви ставитесь до дій міністра охорони здоров’я під час пандемії?
Я не можу оцінювати його фаховість не будучи фахівцем, можу тільки говорити про ці очевидні речі, які є в лікарнях, про які ми знаємо і про які міністр не говорить суспільству. Це недонесення інформації правдивої, це введення в оману. Наприклад, ніде у світі не рахуються “ковідні” ліжка без кисню, лише ліжка з киснем.
Ліжко без кисню - це не є “ковідні” ліжка. Ліжка без медсестер, лікарів, анестезіолога - це не “ковідні” ліжка. А кадрова проблема величезна. Коли він говорить про забезпеченість та готовність, треба говорити про те, що кадрів для того, щоб за людьми доглядати - немає. Про це Степанов не говорить.
Він також не говорить про те, що повністю провалена можливість кадрового рішення, спроби декларування 300%, Ситуація, коли у “ковідному” відділення, на вході записують час і тільки за нього доплачують 300%
Я раніше говорила що у нас є дві реальності, але недавно під час інтерв’ю ми говорили вже про три:
є реальність міністерства, це красива картинка в якій все добре, є певні проблеми, але, в принципі ми готові; є реалії лікарень в яких тотально не вистачає кисню, де справді вибирати кому давати кисень, коли в лікарню неможливо влаштувати людину для того, щоб надати їй допомогу, якщо в неї низька сатурація. Але є ще третя реальність - люди, які не розуміють серйозності всього, що відбувається До прикладу близько сотні людей влаштували акції антимасочників на Банковій, на Лютеранській.
Їх не дуже багато, зараз багато переляканих, але люди які виходять з економічних мотивів приймаючи рішення, їх досить багато і я не дуже багато бачу варіантів розумного балансування між необхідними заходами, і тотальним знехтуванням. .....................................................................
Полный текст по ссылке. Изложено Достаточно просто и доступно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.