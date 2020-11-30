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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 06:02

МОЗ замовчує правду: волонтерка про катастрофічну ситуацію у медицині
30 Листопада, 13:13
Автор:Марко Погуляєвський
https://parlament.ua/interview/moz-zamo ... mediczini/
Валентина Варава розповіла про три реальності пандемії коронавірусу в Україні
Кабінет міністрів України роздумує над введенням повного локдауну в країні через пандемію коронавірусної хвороби. Водночас діє карантин вихідного дня, який викликав чималу хвилю обурення.

Ми поговорили з волонтеркою, головою правління громадської організації "Ініціатива Е+" Валентиною Варавою про ситуацію в медичній системі та рішення влади у зв'язку із ситуацією з пандемією.

Як ви ставитесь до дій міністра охорони здоров’я під час пандемії?

Я не можу оцінювати його фаховість не будучи фахівцем, можу тільки говорити про ці очевидні речі, які є в лікарнях, про які ми знаємо і про які міністр не говорить суспільству. Це недонесення інформації правдивої, це введення в оману. Наприклад, ніде у світі не рахуються “ковідні” ліжка без кисню, лише ліжка з киснем.

Ліжко без кисню - це не є “ковідні” ліжка. Ліжка без медсестер, лікарів, анестезіолога - це не “ковідні” ліжка. А кадрова проблема величезна. Коли він говорить про забезпеченість та готовність, треба говорити про те, що кадрів для того, щоб за людьми доглядати - немає. Про це Степанов не говорить.

Він також не говорить про те, що повністю провалена можливість кадрового рішення, спроби декларування 300%, Ситуація, коли у “ковідному” відділення, на вході записують час і тільки за нього доплачують 300%

Я раніше говорила що у нас є дві реальності, але недавно під час інтерв’ю ми говорили вже про три:

є реальність міністерства, це красива картинка в якій все добре, є певні проблеми, але, в принципі ми готові;
є реалії лікарень в яких тотально не вистачає кисню, де справді вибирати кому давати кисень, коли в лікарню неможливо влаштувати людину для того, щоб надати їй допомогу, якщо в неї низька сатурація.
Але є ще третя реальність - люди, які не розуміють серйозності всього, що відбувається До прикладу близько сотні людей влаштували акції антимасочників на Банковій, на Лютеранській.

Їх не дуже багато, зараз багато переляканих, але люди які виходять з економічних мотивів приймаючи рішення, їх досить багато і я не дуже багато бачу варіантів розумного балансування між необхідними заходами, і тотальним знехтуванням.
.....................................................................

Полный текст по ссылке.
Изложено Достаточно просто и доступно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:35

  freeze написав:Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в Турции в связи с пандемией, он будет действовать и в рабочие дни.

Эрдоган также заявил, что в декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.

Интересно, что за последние дни уже несколько стран объявили о начале вакцинации. А что-то наши власти не чешатся совсем, видимо считают что на локдаунах сидеть проще.

Так а как они "чесаться" могут? -- денег (чтобы двойную/тройную цену заплатить) нет, своей вакцины тоже нет. Сейчас сидят ждут ту партию бесплатной. Но для кардинального перелома ситуации те 20% населения не дадут :(
_hunter
 
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