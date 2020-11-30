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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2361236223632364 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Вів 01 гру, 2020 06:02

30 Листопада, 13:13

Автор:Марко Погуляєвський

https://parlament.ua/interview/moz-zamo ... mediczini/

Валентина Варава розповіла про три реальності пандемії коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів України роздумує над введенням повного локдауну в країні через пандемію коронавірусної хвороби. Водночас діє карантин вихідного дня, який викликав чималу хвилю обурення.



Ми поговорили з волонтеркою, головою правління громадської організації "Ініціатива Е+" Валентиною Варавою про ситуацію в медичній системі та рішення влади у зв'язку із ситуацією з пандемією.



Як ви ставитесь до дій міністра охорони здоров’я під час пандемії?



Я не можу оцінювати його фаховість не будучи фахівцем, можу тільки говорити про ці очевидні речі, які є в лікарнях, про які ми знаємо і про які міністр не говорить суспільству. Це недонесення інформації правдивої, це введення в оману. Наприклад, ніде у світі не рахуються “ковідні” ліжка без кисню, лише ліжка з киснем.



Ліжко без кисню - це не є “ковідні” ліжка. Ліжка без медсестер, лікарів, анестезіолога - це не “ковідні” ліжка. А кадрова проблема величезна. Коли він говорить про забезпеченість та готовність, треба говорити про те, що кадрів для того, щоб за людьми доглядати - немає. Про це Степанов не говорить.



Він також не говорить про те, що повністю провалена можливість кадрового рішення, спроби декларування 300%, Ситуація, коли у “ковідному” відділення, на вході записують час і тільки за нього доплачують 300%



Я раніше говорила що у нас є дві реальності, але недавно під час інтерв’ю ми говорили вже про три:



є реальність міністерства, це красива картинка в якій все добре, є певні проблеми, але, в принципі ми готові;

є реалії лікарень в яких тотально не вистачає кисню, де справді вибирати кому давати кисень, коли в лікарню неможливо влаштувати людину для того, щоб надати їй допомогу, якщо в неї низька сатурація.

Але є ще третя реальність - люди, які не розуміють серйозності всього, що відбувається До прикладу близько сотні людей влаштували акції антимасочників на Банковій, на Лютеранській.



Їх не дуже багато, зараз багато переляканих, але люди які виходять з економічних мотивів приймаючи рішення, їх досить багато і я не дуже багато бачу варіантів розумного балансування між необхідними заходами, і тотальним знехтуванням.

..................................................................... МОЗ замовчує правду: волонтерка про катастрофічну ситуацію у медицині30 Листопада, 13:13Автор:Марко ПогуляєвськийВалентина Варава розповіла про три реальності пандемії коронавірусу в УкраїніКабінет міністрів України роздумує над введенням повного локдауну в країні через пандемію коронавірусної хвороби. Водночас діє карантин вихідного дня, який викликав чималу хвилю обурення.Ми поговорили з волонтеркою, головою правління громадської організації "Ініціатива Е+" Валентиною Варавою про ситуацію в медичній системі та рішення влади у зв'язку із ситуацією з пандемією.Як ви ставитесь до дій міністра охорони здоров’я під час пандемії?Я не можу оцінювати його фаховість не будучи фахівцем, можу тільки говорити про ці очевидні речі, які є в лікарнях, про які ми знаємо і про які міністр не говорить суспільству. Це недонесення інформації правдивої, це введення в оману. Наприклад, ніде у світі не рахуються “ковідні” ліжка без кисню, лише ліжка з киснем.Ліжко без кисню - це не є “ковідні” ліжка. Ліжка без медсестер, лікарів, анестезіолога - це не “ковідні” ліжка. А кадрова проблема величезна. Коли він говорить про забезпеченість та готовність, треба говорити про те, що кадрів для того, щоб за людьми доглядати - немає. Про це Степанов не говорить.Він також не говорить про те, що повністю провалена можливість кадрового рішення, спроби декларування 300%, Ситуація, коли у “ковідному” відділення, на вході записують час і тільки за нього доплачують 300%Я раніше говорила що у нас є дві реальності, але недавно під час інтерв’ю ми говорили вже про три:є реальність міністерства, це красива картинка в якій все добре, є певні проблеми, але, в принципі ми готові;є реалії лікарень в яких тотально не вистачає кисню, де справді вибирати кому давати кисень, коли в лікарню неможливо влаштувати людину для того, щоб надати їй допомогу, якщо в неї низька сатурація.Але є ще третя реальність - люди, які не розуміють серйозності всього, що відбувається До прикладу близько сотні людей влаштували акції антимасочників на Банковій, на Лютеранській.Їх не дуже багато, зараз багато переляканих, але люди які виходять з економічних мотивів приймаючи рішення, їх досить багато і я не дуже багато бачу варіантів розумного балансування між необхідними заходами, і тотальним знехтуванням......................................................................

Полный текст по ссылке.

Изложено Достаточно просто и доступно. Полный текст по ссылке.Изложено Достаточно просто и доступно. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8584 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 гру, 2020 10:35 freeze написав: Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в Турции в связи с пандемией, он будет действовать и в рабочие дни.



Эрдоган также заявил, что в декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.



Интересно, что за последние дни уже несколько стран объявили о начале вакцинации. А что-то наши власти не чешатся совсем, видимо считают что на локдаунах сидеть проще. Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в Турции в связи с пандемией, он будет действовать и в рабочие дни.Эрдоган также заявил, что в декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.Интересно, что за последние дни уже несколько стран объявили о начале вакцинации., видимо считают что на локдаунах сидеть проще.

Так а как они "чесаться" могут? -- денег (чтобы двойную/тройную цену заплатить) нет, своей вакцины тоже нет. Сейчас сидят ждут ту партию бесплатной. Но для кардинального перелома ситуации те 20% населения не дадут Так а как они "чесаться" могут? -- денег (чтобы двойную/тройную цену заплатить) нет, своей вакцины тоже нет. Сейчас сидят ждут ту партию бесплатной. Но для кардинального перелома ситуации те 20% населения не дадут _hunter Повідомлень: 3130 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 гру, 2020 12:36

"Буквально вчера пациент 52-54 года, скорее всего, это был эпизод (я как раз был в палате)томним, эпизод тромбоэмболии мелких ветвей, то есть на уровне сатурации 90-92 у него вдруг сатурация снизилась до 48, синее лицо, синие губы, синие руки у пациентов начинается паника, частота дыхания около 60, 80, паника, на этой панике пациент срывает с себя маску", – вспоминал медик.

Дубров сказал, что в такие моменты врачу нужно быть с больным, чтобы выровнять его состояние.



"То есть меняются параметры вентиляции, вводятся антикоагулянты, пациент психологически пытается успокоиться и в течение 10-15 минут мы выровнялись на те показатели 90% сатурации. К утру пациент был стабилен", – сказал он.

.....

"В момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и страшно. Судя по глазам тех пациентов, которых я вижу каждый день", – резюмировал Дубров.

https://med.obozrevatel.com/pulmonology/vrach-rasskazal-chto-proishodit-s-tyazhelyimi-covid-patsientami-sineyut-gubyi-i-ruki-nachinaetsya-panika.htm Не для запугивания или нагнетания паники, но всё же. ЛАД 2 Повідомлень: 17858 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2361236223632364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7299 1685543

tobias Вів 01 гру, 2020 09:46