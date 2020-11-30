RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2361236223632364

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 06:02

МОЗ замовчує правду: волонтерка про катастрофічну ситуацію у медицині
30 Листопада, 13:13
Автор:Марко Погуляєвський
https://parlament.ua/interview/moz-zamo ... mediczini/
Валентина Варава розповіла про три реальності пандемії коронавірусу в Україні
Кабінет міністрів України роздумує над введенням повного локдауну в країні через пандемію коронавірусної хвороби. Водночас діє карантин вихідного дня, який викликав чималу хвилю обурення.

Ми поговорили з волонтеркою, головою правління громадської організації "Ініціатива Е+" Валентиною Варавою про ситуацію в медичній системі та рішення влади у зв'язку із ситуацією з пандемією.

Як ви ставитесь до дій міністра охорони здоров’я під час пандемії?

Я не можу оцінювати його фаховість не будучи фахівцем, можу тільки говорити про ці очевидні речі, які є в лікарнях, про які ми знаємо і про які міністр не говорить суспільству. Це недонесення інформації правдивої, це введення в оману. Наприклад, ніде у світі не рахуються “ковідні” ліжка без кисню, лише ліжка з киснем.

Ліжко без кисню - це не є “ковідні” ліжка. Ліжка без медсестер, лікарів, анестезіолога - це не “ковідні” ліжка. А кадрова проблема величезна. Коли він говорить про забезпеченість та готовність, треба говорити про те, що кадрів для того, щоб за людьми доглядати - немає. Про це Степанов не говорить.

Він також не говорить про те, що повністю провалена можливість кадрового рішення, спроби декларування 300%, Ситуація, коли у “ковідному” відділення, на вході записують час і тільки за нього доплачують 300%

Я раніше говорила що у нас є дві реальності, але недавно під час інтерв’ю ми говорили вже про три:

є реальність міністерства, це красива картинка в якій все добре, є певні проблеми, але, в принципі ми готові;
є реалії лікарень в яких тотально не вистачає кисню, де справді вибирати кому давати кисень, коли в лікарню неможливо влаштувати людину для того, щоб надати їй допомогу, якщо в неї низька сатурація.
Але є ще третя реальність - люди, які не розуміють серйозності всього, що відбувається До прикладу близько сотні людей влаштували акції антимасочників на Банковій, на Лютеранській.

Їх не дуже багато, зараз багато переляканих, але люди які виходять з економічних мотивів приймаючи рішення, їх досить багато і я не дуже багато бачу варіантів розумного балансування між необхідними заходами, і тотальним знехтуванням.
.....................................................................

Полный текст по ссылке.
Изложено Достаточно просто и доступно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8584
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:35

  freeze написав:Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в Турции в связи с пандемией, он будет действовать и в рабочие дни.

Эрдоган также заявил, что в декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.

Интересно, что за последние дни уже несколько стран объявили о начале вакцинации. А что-то наши власти не чешатся совсем, видимо считают что на локдаунах сидеть проще.

Так а как они "чесаться" могут? -- денег (чтобы двойную/тройную цену заплатить) нет, своей вакцины тоже нет. Сейчас сидят ждут ту партию бесплатной. Но для кардинального перелома ситуации те 20% населения не дадут :(
_hunter
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:36

Не для запугивания или нагнетания паники, но всё же.
"Буквально вчера пациент 52-54 года, скорее всего, это был эпизод (я как раз был в палате)томним, эпизод тромбоэмболии мелких ветвей, то есть на уровне сатурации 90-92 у него вдруг сатурация снизилась до 48, синее лицо, синие губы, синие руки у пациентов начинается паника, частота дыхания около 60, 80, паника, на этой панике пациент срывает с себя маску", – вспоминал медик.
Дубров сказал, что в такие моменты врачу нужно быть с больным, чтобы выровнять его состояние.

"То есть меняются параметры вентиляции, вводятся антикоагулянты, пациент психологически пытается успокоиться и в течение 10-15 минут мы выровнялись на те показатели 90% сатурации. К утру пациент был стабилен", – сказал он.
.....
"В момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и страшно. Судя по глазам тех пациентов, которых я вижу каждый день", – резюмировал Дубров.

https://med.obozrevatel.com/pulmonology/vrach-rasskazal-chto-proishodit-s-tyazhelyimi-covid-patsientami-sineyut-gubyi-i-ruki-nachinaetsya-panika.htm
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17860
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4616 раз.
Подякували: 4313 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:00

О вакцине Moderna.
Всего в испытаниях участвовали более 30 тысяч человек. Из них COVID-19 заболели 196 человек — это 185 добровольцев, получивших плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. В этом случае, делают вывод в компании, эффективность вакцины составила 94,1%.

Среди участников испытаний 30 человек заболели тяжелой формой COVID-19 — это люди, получившие плацебо вместо вакцины. Из тех, кто получил вакцину, никто в тяжелой форме не болел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины в таких случаях.

В ходе исследований от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

16 ноября Moderna сообщила, что в ходе третьей стадии испытаний ее вакцина показала эффективность в 94,5% случаях, но тогда оценка основывалась на анализе 95 заболевших.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1905370-pandemiya-kompaniya-moderna-zayavila-pro-100-efektivnosti-vaktsini-proti-covid-19
Там есть и ссылка на сообщение Moderna - https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17860
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4616 раз.
Подякували: 4313 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:18

О вакцинации в Украине. Проблема не только в наличии вакцины.
По словам ученых, даже если все амбулатории семейной медицины в течение шести месяцев ежедневно без выходных будут непрерывно вакцинировать людей, это может не подействовать на создание коллективного иммунитета к COVID-19 так как будет вакцинировано только 36 процентов людей из группы риска. Но в первую очередь, понятно, что условия "задачи" не могут быть выполнены в реальной жизни. В Киевской школе экономики считают, что на данный момент Минздрав не контролирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом из-за малого количество тестов в течение суток. По мнению экспертов, чтобы стабилизировать эпидобстановку в стране, при показателях 12,5 тыс. больных в сутки, необходимо проводить диагностику не менее 250 тыс. лицам вместо среднего числа 40 тыс. на сегодняшний день.По словам ученых, даже если все амбулатории семейной медицины в течение шести месяцев ежедневно без выходных будут непрерывно вакцинировать людей, это может не подействовать на создание коллективного иммунитета к COVID-19 так как будет вакцинировано только 36 процентов людей из группы риска. Но в первую очередь, понятно, что условия "задачи" не могут быть выполнены в реальной жизни. В Киевской школе экономики считают, что на данный момент Минздрав не контролирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом из-за малого количество тестов в течение суток. По мнению экспертов, чтобы стабилизировать эпидобстановку в стране, при показателях 12,5 тыс. больных в сутки, необходимо проводить диагностику не менее 250 тыс. лицам вместо среднего числа 40 тыс. на сегодняшний день.
.....

Источник: https://society.comments.ua/news/medicine/pomozhet-li-vakcina-protiv-koronavirusa-ostanovit-pandemiyu-v-ukraine---mnenie-issledovateley-kshe-665897.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17860
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4616 раз.
Подякували: 4313 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Коронавирус в Украине набирает обороты. Но власть как будто бы этого не замечает"
https://www.liga.net/health/opinion/kor ... -zamechaet
_Mykola_
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 09.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:21

  freeze написав:Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи.
Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь.
А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.
значит не правильный у вас бизнес у elektrovoz.com.ua всегда был подъем в декабре до самого 31 до ~18:00 покупают\заказывают кабель\провод\лампочки\светильники и др. и 31,12,2020 уезжает Новой почтой от 20 до 50 заказов и так уже лет 5 подряд. Еще скажите в Эпицентре 31,12 людей нету. По моему опыту в любой государственный праздник ( выходной) (ну кроме рождества 25.12. и 7.01) люди очень удивляются и обижаются если закрыто или не полный состав персонала - ломятся во все двери .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3064
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6061 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2361236223632364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, s0v7a і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7299 1685602
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 09:46
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91125)
01.12.2020 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.