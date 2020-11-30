МОЗ замовчує правду: волонтерка про катастрофічну ситуацію у медицині 30 Листопада, 13:13 Автор:Марко Погуляєвський https://parlament.ua/interview/moz-zamo ... mediczini/ Валентина Варава розповіла про три реальності пандемії коронавірусу в Україні Кабінет міністрів України роздумує над введенням повного локдауну в країні через пандемію коронавірусної хвороби. Водночас діє карантин вихідного дня, який викликав чималу хвилю обурення.
Ми поговорили з волонтеркою, головою правління громадської організації "Ініціатива Е+" Валентиною Варавою про ситуацію в медичній системі та рішення влади у зв'язку із ситуацією з пандемією.
Як ви ставитесь до дій міністра охорони здоров’я під час пандемії?
Я не можу оцінювати його фаховість не будучи фахівцем, можу тільки говорити про ці очевидні речі, які є в лікарнях, про які ми знаємо і про які міністр не говорить суспільству. Це недонесення інформації правдивої, це введення в оману. Наприклад, ніде у світі не рахуються “ковідні” ліжка без кисню, лише ліжка з киснем.
Ліжко без кисню - це не є “ковідні” ліжка. Ліжка без медсестер, лікарів, анестезіолога - це не “ковідні” ліжка. А кадрова проблема величезна. Коли він говорить про забезпеченість та готовність, треба говорити про те, що кадрів для того, щоб за людьми доглядати - немає. Про це Степанов не говорить.
Він також не говорить про те, що повністю провалена можливість кадрового рішення, спроби декларування 300%, Ситуація, коли у “ковідному” відділення, на вході записують час і тільки за нього доплачують 300%
Я раніше говорила що у нас є дві реальності, але недавно під час інтерв’ю ми говорили вже про три:
є реальність міністерства, це красива картинка в якій все добре, є певні проблеми, але, в принципі ми готові; є реалії лікарень в яких тотально не вистачає кисню, де справді вибирати кому давати кисень, коли в лікарню неможливо влаштувати людину для того, щоб надати їй допомогу, якщо в неї низька сатурація. Але є ще третя реальність - люди, які не розуміють серйозності всього, що відбувається До прикладу близько сотні людей влаштували акції антимасочників на Банковій, на Лютеранській.
Їх не дуже багато, зараз багато переляканих, але люди які виходять з економічних мотивів приймаючи рішення, їх досить багато і я не дуже багато бачу варіантів розумного балансування між необхідними заходами, і тотальним знехтуванням. .....................................................................
Полный текст по ссылке. Изложено Достаточно просто и доступно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Эрдоган заявил о расширении комендантского часа в Турции в связи с пандемией, он будет действовать и в рабочие дни.
Эрдоган также заявил, что в декабре в Турции начнется бесплатная вакцинация от коронавируса.
Интересно, что за последние дни уже несколько стран объявили о начале вакцинации. А что-то наши власти не чешатся совсем, видимо считают что на локдаунах сидеть проще.
Так а как они "чесаться" могут? -- денег (чтобы двойную/тройную цену заплатить) нет, своей вакцины тоже нет. Сейчас сидят ждут ту партию бесплатной. Но для кардинального перелома ситуации те 20% населения не дадут
Не для запугивания или нагнетания паники, но всё же.
"Буквально вчера пациент 52-54 года, скорее всего, это был эпизод (я как раз был в палате)томним, эпизод тромбоэмболии мелких ветвей, то есть на уровне сатурации 90-92 у него вдруг сатурация снизилась до 48, синее лицо, синие губы, синие руки у пациентов начинается паника, частота дыхания около 60, 80, паника, на этой панике пациент срывает с себя маску", – вспоминал медик. Дубров сказал, что в такие моменты врачу нужно быть с больным, чтобы выровнять его состояние.
"То есть меняются параметры вентиляции, вводятся антикоагулянты, пациент психологически пытается успокоиться и в течение 10-15 минут мы выровнялись на те показатели 90% сатурации. К утру пациент был стабилен", – сказал он. ..... "В момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и страшно. Судя по глазам тех пациентов, которых я вижу каждый день", – резюмировал Дубров.
Всего в испытаниях участвовали более 30 тысяч человек. Из них COVID-19 заболели 196 человек — это 185 добровольцев, получивших плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. В этом случае, делают вывод в компании, эффективность вакцины составила 94,1%.
Среди участников испытаний 30 человек заболели тяжелой формой COVID-19 — это люди, получившие плацебо вместо вакцины. Из тех, кто получил вакцину, никто в тяжелой форме не болел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины в таких случаях.
В ходе исследований от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.
16 ноября Moderna сообщила, что в ходе третьей стадии испытаний ее вакцина показала эффективность в 94,5% случаях, но тогда оценка основывалась на анализе 95 заболевших.
О вакцинации в Украине. Проблема не только в наличии вакцины.
По словам ученых, даже если все амбулатории семейной медицины в течение шести месяцев ежедневно без выходных будут непрерывно вакцинировать людей, это может не подействовать на создание коллективного иммунитета к COVID-19 так как будет вакцинировано только 36 процентов людей из группы риска. Но в первую очередь, понятно, что условия "задачи" не могут быть выполнены в реальной жизни. В Киевской школе экономики считают, что на данный момент Минздрав не контролирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом из-за малого количество тестов в течение суток. По мнению экспертов, чтобы стабилизировать эпидобстановку в стране, при показателях 12,5 тыс. больных в сутки, необходимо проводить диагностику не менее 250 тыс. лицам вместо среднего числа 40 тыс. на сегодняшний день.По словам ученых, даже если все амбулатории семейной медицины в течение шести месяцев ежедневно без выходных будут непрерывно вакцинировать людей, это может не подействовать на создание коллективного иммунитета к COVID-19 так как будет вакцинировано только 36 процентов людей из группы риска. Но в первую очередь, понятно, что условия "задачи" не могут быть выполнены в реальной жизни. В Киевской школе экономики считают, что на данный момент Минздрав не контролирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом из-за малого количество тестов в течение суток. По мнению экспертов, чтобы стабилизировать эпидобстановку в стране, при показателях 12,5 тыс. больных в сутки, необходимо проводить диагностику не менее 250 тыс. лицам вместо среднего числа 40 тыс. на сегодняшний день. .....
freeze написав:Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи. Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь. А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.
значит не правильный у вас бизнес у elektrovoz.com.ua всегда был подъем в декабре до самого 31 до ~18:00 покупают\заказывают кабель\провод\лампочки\светильники и др. и 31,12,2020 уезжает Новой почтой от 20 до 50 заказов и так уже лет 5 подряд. Еще скажите в Эпицентре 31,12 людей нету. По моему опыту в любой государственный праздник ( выходной) (ну кроме рождества 25.12. и 7.01) люди очень удивляются и обижаются если закрыто или не полный состав персонала - ломятся во все двери .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Электрику и стройматериалы никто в здравом уме и так с 25 декабря по 8 января не покупал, личные многолетние наблюдение, падение в этот период процентов на 70, а вот с 1 по 23 декабря более менее продажи. Продовольственные маркеты и так закрывать не будут, так что вполне удачное решение, по сравнению с закрытием почти на весь декабрь. А какой то пылесос вполне и до 23 декабря можно купить, особой проблемы тут нет.
значит не правильный у вас бизнес у elektrovoz.com.ua всегда был подъем в декабре до самого 31 до ~18:00 покупают\заказывают кабель\провод\лампочки\светильники и др. и 31,12,2020 уезжает Новой почтой от 20 до 50 заказов и так уже лет 5 подряд. Еще скажите в Эпицентре 31,12 людей нету. По моему опыту в любой государственный праздник ( выходной) (ну кроме рождества 25.12. и 7.01) люди очень удивляются и обижаются если закрыто или не полный состав персонала - ломятся во все двери .
И точно так же все те "покупают\заказывают кабель\провод\лампочки\светильники и др." можно без проблем сделать до 23-го. Или уже после 15-го.
...в хорошому американському журналі вийшла стаття, яка показує, що якщо ПЛР здатна виявити РНК у пацієнта тільки вище 30 циклів, то такі хворі практично не заразні. Можна сказати, що у них дуже “низьке вірусне навантаження”. Більш того, нуклеїнова кислота може бути вже пошкодженою і не формує вірус. Ось що потрібно розуміти. ПЛР — це не вірус, це те, що ви визначаєте, а ось формується з цього вірус чи ні — це залежить від багатьох факторів...... В хорошому американському журналі вийшла стаття, яка показує, що якщо ПЛР здатна виявити РНК у пацієнта тільки вище 30 циклів, то такі хворі практично не заразні. Можна сказати, що у них дуже “низьке вірусне навантаження”. Більш того, нуклеїнова кислота може бути вже пошкодженою і не формує вірус. Ось що потрібно розуміти. ПЛР — це не вірус, це те, що ви визначаєте, а ось формується з цього вірус чи ні — це залежить від багатьох факторів. ...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
...исследование демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARSCoV-2, чем пациенты с симптомами, и, в отличие от немногих исследований в литературе, значительное снижение вирусной нагрузки в носоглоточных / ротоглоточных образцах наблюдалось с увеличением тяжести заболевания. Установлено, что факторы, связанные с плохим прогнозом, в значительной степени коррелируют с низкой вирусной нагрузкой.