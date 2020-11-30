По словам ученых, даже если все амбулатории семейной медицины в течение шести месяцев ежедневно без выходных будут непрерывно вакцинировать людей, это может не подействовать на создание коллективного иммунитета к COVID-19 так как будет вакцинировано только 36 процентов людей из группы риска. Но в первую очередь, понятно, что условия "задачи" не могут быть выполнены в реальной жизни. В Киевской школе экономики считают, что на данный момент Минздрав не контролирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом из-за малого количество тестов в течение суток. По мнению экспертов, чтобы стабилизировать эпидобстановку в стране, при показателях 12,5 тыс. больных в сутки, необходимо проводить диагностику не менее 250 тыс. лицам вместо среднего числа 40 тыс. на сегодняшний день.По словам ученых, даже если все амбулатории семейной медицины в течение шести месяцев ежедневно без выходных будут непрерывно вакцинировать людей, это может не подействовать на создание коллективного иммунитета к COVID-19 так как будет вакцинировано только 36 процентов людей из группы риска. Но в первую очередь, понятно, что условия "задачи" не могут быть выполнены в реальной жизни. В Киевской школе экономики считают, что на данный момент Минздрав не контролирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом из-за малого количество тестов в течение суток. По мнению экспертов, чтобы стабилизировать эпидобстановку в стране, при показателях 12,5 тыс. больных в сутки, необходимо проводить диагностику не менее 250 тыс. лицам вместо среднего числа 40 тыс. на сегодняшний день.

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