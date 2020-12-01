RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2362236323642365

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм. Ученые опасаются, что они могут заразить других животных в дикой природе.

Об этом сообщает британский новостной сайт The Guardian.

Так, один из специалистов Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. Он опасается, что в 2020-м около пяти процентов животных могли быть заражены коронавирусом.

В таком случае вирус может передаться другим животным от зараженных норок и снова мутировать. Если это произойдет, контролировать распространение вируса будет крайне трудно.

"Норки хорошо переносят болезнь, риск смерти у них довольно низок. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5186
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:33

Мнения российских специалистов о российских вакцинах - «Русская рулетка»: стоит ли доверять отечественным вакцинам от коронавируса?https://m.rosbalt.ru/amp/piter/2020/11/30/1875542.html
Приведу маленький кусоче одного из опрошенных:
Резюмирую: отношение к Sputnik V неоднозначное, но стоит предполагать, что при относительной безопасности она может принести некоторую пользу. Людям из групп риска — пожилым, с ослабленным иммунитетом — вводить ее все же преждевременно. Стоит дождаться результатов полноценных исследований».

Нечто похожее высказали и ещё несколько.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17862
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4616 раз.
Подякували: 4313 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2362236323642365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 729, 730, 731
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7309 1686710
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 02:32
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.