#<1 ... 2362236323642365 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Вів 01 гру, 2020 17:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм. Ученые опасаются, что они могут заразить других животных в дикой природе.



Об этом сообщает британский новостной сайт The Guardian.



Так, один из специалистов Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. Он опасается, что в 2020-м около пяти процентов животных могли быть заражены коронавирусом.



В таком случае вирус может передаться другим животным от зараженных норок и снова мутировать. Если это произойдет, контролировать распространение вируса будет крайне трудно.



"Норки хорошо переносят болезнь, риск смерти у них довольно низок. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat

Повідомлень: 5186 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1492 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 01:33 «Русская рулетка»: стоит ли доверять отечественным вакцинам от коронавируса? https://m.rosbalt.ru/amp/piter/2020/11/30/1875542.html

Приведу маленький кусоче одного из опрошенных:

Резюмирую: отношение к Sputnik V неоднозначное, но стоит предполагать, что при относительной безопасности она может принести некоторую пользу. Людям из групп риска — пожилым, с ослабленным иммунитетом — вводить ее все же преждевременно. Стоит дождаться результатов полноценных исследований».

Нечто похожее высказали и ещё несколько. Мнения российских специалистов о российских вакцинах -Приведу маленький кусоче одного из опрошенных:Нечто похожее высказали и ещё несколько. ЛАД 2 Повідомлень: 17862 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 07:09 vitaliian написав: Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.

Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН. Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН.

