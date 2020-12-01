В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм. Ученые опасаются, что они могут заразить других животных в дикой природе.
Об этом сообщает британский новостной сайт The Guardian.
Так, один из специалистов Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. Он опасается, что в 2020-м около пяти процентов животных могли быть заражены коронавирусом.
В таком случае вирус может передаться другим животным от зараженных норок и снова мутировать. Если это произойдет, контролировать распространение вируса будет крайне трудно.
"Норки хорошо переносят болезнь, риск смерти у них довольно низок. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.
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Резюмирую: отношение к Sputnik V неоднозначное, но стоит предполагать, что при относительной безопасности она может принести некоторую пользу. Людям из групп риска — пожилым, с ослабленным иммунитетом — вводить ее все же преждевременно. Стоит дождаться результатов полноценных исследований».
vitaliian написав: Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.
Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН.
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