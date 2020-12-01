В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм. Ученые опасаются, что они могут заразить других животных в дикой природе.
Об этом сообщает британский новостной сайт The Guardian.
Так, один из специалистов Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. Он опасается, что в 2020-м около пяти процентов животных могли быть заражены коронавирусом.
В таком случае вирус может передаться другим животным от зараженных норок и снова мутировать. Если это произойдет, контролировать распространение вируса будет крайне трудно.
"Норки хорошо переносят болезнь, риск смерти у них довольно низок. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.
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Резюмирую: отношение к Sputnik V неоднозначное, но стоит предполагать, что при относительной безопасности она может принести некоторую пользу. Людям из групп риска — пожилым, с ослабленным иммунитетом — вводить ее все же преждевременно. Стоит дождаться результатов полноценных исследований».
vitaliian написав: Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.
Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН.
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В этом месяце власти Германии планируют запустить вакцинанацию населения от коронавирусной инфекции. Для этого идет полным ходом подготовка специализированных центров, пишет "Укринформ".
По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, идет полная подготовка к вакцинации населения. Проверяются помещения, как готовы Центры для приема большого количества человек. "Лучше пусть 2-3 недели центры будут стоять пустыми, чем вакцина будет, а мы будем не готовы начать", — заявил Шпан
vitaliian написав: Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.
Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН.
Тем, что их за 7лярдов уже и едят они не в пример больше?..
vitaliian написав: Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.
Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН.
Хуже,гораздо хуже сапиенсы..Только еще не осознали..весь вред от хомо сапиенсов.. Норок на шубы-дичь..Только бабы дурные носят.. Вот хожу в искусственной курточке,в Париже в магазине спросил "там мех на воротнике,он что?это под енота,вот сертьификат что это искусственный" отета отлично,и вам советую.. будете соблюдать правила жизни -не заболеете.