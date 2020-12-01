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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм. Ученые опасаются, что они могут заразить других животных в дикой природе.

Об этом сообщает британский новостной сайт The Guardian.

Так, один из специалистов Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. Он опасается, что в 2020-м около пяти процентов животных могли быть заражены коронавирусом.

В таком случае вирус может передаться другим животным от зараженных норок и снова мутировать. Если это произойдет, контролировать распространение вируса будет крайне трудно.

"Норки хорошо переносят болезнь, риск смерти у них довольно низок. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:33

Мнения российских специалистов о российских вакцинах - «Русская рулетка»: стоит ли доверять отечественным вакцинам от коронавируса?https://m.rosbalt.ru/amp/piter/2020/11/30/1875542.html
Приведу маленький кусоче одного из опрошенных:
Резюмирую: отношение к Sputnik V неоднозначное, но стоит предполагать, что при относительной безопасности она может принести некоторую пользу. Людям из групп риска — пожилым, с ослабленным иммунитетом — вводить ее все же преждевременно. Стоит дождаться результатов полноценных исследований».

Нечто похожее высказали и ещё несколько.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 07:09

  vitaliian написав: Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.

Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцина Pfizer одобрена в Британии и будет доступна уже со следующей недели, заявили власти.
Минздрав Британии заявил, что вакцинация против коронавируса в стране может начаться на следующей неделе.

Американский регулятор проведет заседание по вакцинам, и 15 и 22 декабря ожидаются первые поставки вакцин Pfizer и Moderna. Привить планируется в первую очередь врачей и людей в домах престарелых.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня под Верховной Радой сегодня сейчас проходит митинг против принудительной вакцинации . Сейчас еду поддержать . Присоединяйтесь .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:41

В этом месяце власти Германии планируют запустить вакцинанацию населения от коронавирусной инфекции. Для этого идет полным ходом подготовка специализированных центров, пишет "Укринформ".

По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, идет полная подготовка к вакцинации населения. Проверяются помещения, как готовы Центры для приема большого количества человек. "Лучше пусть 2-3 недели центры будут стоять пустыми, чем вакцина будет, а мы будем не готовы начать", — заявил Шпан


Источник: https://world.comments.ua/news/germany/germaniya-planiruet-covid-vakcinaciyu-v-etom-mesyace-666269.html
У нас, понятно, ещё рановато начинать активную подготовку, но шевелиться уже стоит. Кто знает, что-то делается?
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:44

  Uppi написав:Сегодня под Верховной Радой сегодня сейчас проходит митинг против принудительной вакцинации . Сейчас еду поддержать . Присоединяйтесь .

Против чего конкретно?
Против прививки от кори, от полимиелита, от туберкулёза, от...?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав: Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.

Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН.

Тем, что их за 7лярдов уже и едят они не в пример больше?..
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав: Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.

Не понял, а почему организации по защите животных так выпорочно подходят к защите млекопитающих? Чем хомо сапиенсы хуже норок? Их тоже надо защитить от злых дядек с вакциной. И почему давно не берут интервью у Гретты с которой носились как дурни с писаной тобой и даже приглашали в ООН.



Хуже,гораздо хуже сапиенсы..Только еще не осознали..весь вред от хомо сапиенсов..
Норок на шубы-дичь..Только бабы дурные носят..
Вот хожу в искусственной курточке,в Париже в магазине спросил "там мех на воротнике,он что?это под енота,вот сертьификат что это искусственный"
отета отлично,и вам советую..
будете соблюдать правила жизни -не заболеете.
VictorC
 
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