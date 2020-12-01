Додано: Вів 01 гру, 2020 17:31

В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм. Ученые опасаются, что они могут заразить других животных в дикой природе.



Об этом сообщает британский новостной сайт The Guardian.



Так, один из специалистов Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. Он опасается, что в 2020-м около пяти процентов животных могли быть заражены коронавирусом.



В таком случае вирус может передаться другим животным от зараженных норок и снова мутировать. Если это произойдет, контролировать распространение вируса будет крайне трудно.



"Норки хорошо переносят болезнь, риск смерти у них довольно низок. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от Covid-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных", - добавил Мортенсен.

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