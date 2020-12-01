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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:16
Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:18
adeges написав:
Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера
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Спрашивать тоже будешь с него..? а толку:D
Не я б не наважился слухать адесита.. .\можно зарезервировать кислордаппарат,таблетки.. на всякий случай..
а вообщето пришла пора -сдохнем,и не надо трепыхаться..
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VictorC
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:27
adeges написав:
Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера
Ну капец, джек пот! Поздравляю!
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vetka
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:30
Интересно, в пятницу у меня пропал нюх, вот прям раз и пропал. Температура все эти дни была максимум 37,2. Сегодня утром резко взял и появился нюх, сейчас опять пропал. Если честно, очень занятно.
Когда нужно сдавать тест на антитела, кто знает?
Востаннє редагувалось vetka
в Сер 02 гру, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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vetka
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:35
vetka написав:
в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...
А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...
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_hunter
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:36
_hunter написав: vetka написав:
в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...
А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...
я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?
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vetka
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:41
Uppi написав:
Сегодня под Верховной Радой сегодня сейчас проходит митинг против принудительной вакцинации . Сейчас еду поддержать . Присоединяйтесь .
Ну-ну, и маску не надевайте ни в коем случае, и с единомышленниками обняться-поцеловаться не забудьте..."Де...лы, б..дь"©
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Tat_888
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:44
Tat_888 написав: Uppi написав:
Сегодня под Верховной Радой сегодня сейчас проходит митинг против принудительной вакцинации . Сейчас еду поддержать . Присоединяйтесь .
Ну-ну, и маску не надевайте ни в коем случае, и с единомышленниками обняться-поцеловаться не забудьте..."Де...лы, б..дь"©
А вы уже записались в очередь на вакцинацию вакцины, сделанной на коленке?
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vetka
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:03
vetka написав: Tat_888 написав: Uppi написав:
Сегодня под Верховной Радой сегодня сейчас проходит митинг против принудительной вакцинации . Сейчас еду поддержать . Присоединяйтесь .
Ну-ну, и маску не надевайте ни в коем случае, и с единомышленниками обняться-поцеловаться не забудьте..."Де...лы, б..дь"©
А вы уже записались в очередь на вакцинацию вакцины, сделанной на коленке?
А что, уже появилась очередь и можно записываться?
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_hunter
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:09
_hunter написав:
А что, уже появилась очередь и можно записываться?
Да, я записываю в зошит на карандаш.
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vetka
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