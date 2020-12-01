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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 86
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:16

Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:18

  adeges написав:Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера

\
Спрашивать тоже будешь с него..? а толку:D
Не я б не наважился слухать адесита.. .\можно зарезервировать кислордаппарат,таблетки.. на всякий случай..
а вообщето пришла пора -сдохнем,и не надо трепыхаться.. :D
VictorC
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:27

  adeges написав:Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера
Ну капец, джек пот! Поздравляю!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:30

Интересно, в пятницу у меня пропал нюх, вот прям раз и пропал. Температура все эти дни была максимум 37,2. Сегодня утром резко взял и появился нюх, сейчас опять пропал. Если честно, очень занятно.
Когда нужно сдавать тест на антитела, кто знает?
Востаннє редагувалось vetka в Сер 02 гру, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:36

  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:41

  Uppi написав:Сегодня под Верховной Радой сегодня сейчас проходит митинг против принудительной вакцинации . Сейчас еду поддержать . Присоединяйтесь .

Ну-ну, и маску не надевайте ни в коем случае, и с единомышленниками обняться-поцеловаться не забудьте..."Де...лы, б..дь"©
Tat_888
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:44

  Tat_888 написав:
  Uppi написав:Сегодня под Верховной Радой сегодня сейчас проходит митинг против принудительной вакцинации . Сейчас еду поддержать . Присоединяйтесь .

Ну-ну, и маску не надевайте ни в коем случае, и с единомышленниками обняться-поцеловаться не забудьте..."Де...лы, б..дь"©

А вы уже записались в очередь на вакцинацию вакцины, сделанной на коленке?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:03

  vetka написав:
  Tat_888 написав:
  Uppi написав:Сегодня под Верховной Радой сегодня сейчас проходит митинг против принудительной вакцинации . Сейчас еду поддержать . Присоединяйтесь .

Ну-ну, и маску не надевайте ни в коем случае, и с единомышленниками обняться-поцеловаться не забудьте..."Де...лы, б..дь"©

А вы уже записались в очередь на вакцинацию вакцины, сделанной на коленке?

А что, уже появилась очередь и можно записываться?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:09

  _hunter написав:А что, уже появилась очередь и можно записываться?

Да, я записываю в зошит на карандаш.
vetka
 
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