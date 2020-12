Додано: Сер 02 гру, 2020 12:16

Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California