Додано: Сер 02 гру, 2020 14:18

VictorC написав: adeges написав: Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера

\

Спрашивать тоже будешь с него..? а толку:D

Не я б не наважился слухать адесита.. .\можно зарезервировать кислордаппарат,таблетки.. на всякий случай..

а вообщето пришла пора -сдохнем,и не надо трепыхаться.. Спрашивать тоже будешь с него..? а толку:DНе я б не наважился слухать адесита.. .\можно зарезервировать кислордаппарат,таблетки.. на всякий случай..а вообщето пришла пора -сдохнем,и не надо трепыхаться..



я раньше к грипповым вакцинам относился никак, потому что были знакомые, которые прививались болели и не прививались болели. но в связи с ковидом немного глубже погрузился. плюс последний грипп в 2016 сильно бахнул по ССС - полгода отходил. больше не хочу. семья тоже тяжело перенесла. так вот главное - это очень высокие шансы даже не не заболеть, а избежать осложнений. и то же самое я читаю сейчас про вакцину от ковида, хотя статистика, на котором основывается Файзер про 100% эффективность от осложнений, пока основана на очень маленькой выборке я раньше к грипповым вакцинам относился никак, потому что были знакомые, которые прививались болели и не прививались болели. но в связи с ковидом немного глубже погрузился. плюс последний грипп в 2016 сильно бахнул по ССС - полгода отходил. больше не хочу. семья тоже тяжело перенесла. так вот главное - это очень высокие шансы даже не не заболеть, а избежать осложнений. и то же самое я читаю сейчас про вакцину от ковида, хотя статистика, на котором основывается Файзер про 100% эффективность от осложнений, пока основана на очень маленькой выборке

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California