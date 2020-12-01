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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2365236623672368>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 86
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:18

  VictorC написав:
  adeges написав:Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера

\
Спрашивать тоже будешь с него..? а толку:D
Не я б не наважился слухать адесита.. .\можно зарезервировать кислордаппарат,таблетки.. на всякий случай..
а вообщето пришла пора -сдохнем,и не надо трепыхаться.. :D


я раньше к грипповым вакцинам относился никак, потому что были знакомые, которые прививались болели и не прививались болели. но в связи с ковидом немного глубже погрузился. плюс последний грипп в 2016 сильно бахнул по ССС - полгода отходил. больше не хочу. семья тоже тяжело перенесла. так вот главное - это очень высокие шансы даже не не заболеть, а избежать осложнений. и то же самое я читаю сейчас про вакцину от ковида, хотя статистика, на котором основывается Файзер про 100% эффективность от осложнений, пока основана на очень маленькой выборке
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:21

  vetka написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?


Дней через 15+ после появления симптомов.
Да и то, если некуда 300грн девать :-)
Ибо нафиг этот тест сдался.
Ну кроме "ради спортивного интереса"
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:23

  justit написав:Дней через 15+ после появления симптомов.
Да и то, если некуда 300грн девать :-)
Ибо нафиг этот тест сдался.
Ну кроме "ради спортивного интереса"

То есть смысла сдавать кровь нету, правильно?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:23

  vetka написав:
  _hunter написав:А что, уже появилась очередь и можно записываться?

Да, я записываю в зошит на карандаш.

Так смысл у Tat_888 про запись спрашивать? -- или вместе с нюхом еще и память отшибло?..
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:25

  adeges написав:Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера

Вот что корона животворящая делает :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:26

  vetka написав:
  justit написав:Дней через 15+ после появления симптомов.
Да и то, если некуда 300грн девать :-)
Ибо нафиг этот тест сдался.
Ну кроме "ради спортивного интереса"

То есть смысла сдавать кровь нету, правильно?


Нету, но это лишь мое мнение.
Я не вижу смысла в знании "Да я болел КОВИДом" versus "А ХЗ чем это я болел, может КОВИД?"
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:28

  justit написав:
  vetka написав:
  justit написав:Дней через 15+ после появления симптомов.
Да и то, если некуда 300грн девать :-)
Ибо нафиг этот тест сдался.
Ну кроме "ради спортивного интереса"

То есть смысла сдавать кровь нету, правильно?


Нету, но это лишь мое мнение.
Я не вижу смысла в знании "Да я болел КОВИДом" versus "А ХЗ чем это я болел, может КОВИД?"

Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:29

  vetka написав:так тест на антитела когда сдавать?

Лучше спросите сколько штук :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:31

  adeges написав:
  VictorC написав:
  adeges написав:Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера

\
Спрашивать тоже будешь с него..? а толку:D
Не я б не наважился слухать адесита.. .\можно зарезервировать кислордаппарат,таблетки.. на всякий случай..
а вообщето пришла пора -сдохнем,и не надо трепыхаться.. :D


я раньше к грипповым вакцинам относился никак, потому что были знакомые, которые прививались болели и не прививались болели. но в связи с ковидом немного глубже погрузился. плюс последний грипп в 2016 сильно бахнул по ССС - полгода отходил. больше не хочу. семья тоже тяжело перенесла. так вот главное - это очень высокие шансы даже не не заболеть, а избежать осложнений. и то же самое я читаю сейчас про вакцину от ковида, хотя статистика, на котором основывается Файзер про 100% эффективность от осложнений, пока основана на очень маленькой выборке


А ну удачи,у каждого своя мстория.. всех благ.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати об обонянии.
Точней о потере оного.

Обидней всего было то, что парфумы не "унюхивал".
Но ведь и бонус был.

Например купил случайно соль-с-пармезаном.
Думал прикольно будет.
А она воняет - шопипец. А потом ап.. и перестала.
Котэ сюда же, раньше навалил в лоток - аж слезы из глаз.
Ап... и нет запаха.

Но все это прошло довольно быстро.
:)))
justit
 
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