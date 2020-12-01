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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2365236623672368

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 86
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:34

  vetka написав:Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась.


Я не сдавал.
Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.
И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"
Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИ :mrgreen:

Хотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моего :D
Но это наш форум, я ж понимаю.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:34

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:так тест на антитела когда сдавать?

Лучше спросите сколько штук :)

точно! :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:44

  justit написав:
  vetka написав:Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась.


Я не сдавал.
Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.
И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"
Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИ :mrgreen:

Хотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моего :D
Но это наш форум, я ж понимаю.

Все будет хорошо. Здоровья вам.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:46

  _hunter написав:
  vetka написав:
  _hunter написав:А что, уже появилась очередь и можно записываться?

Да, я записываю в зошит на карандаш.

Так смысл у Tat_888 про запись спрашивать? -- или вместе с нюхом еще и память отшибло?..

Ничего у меня, кроме нюха не отшибло. Я стебалась с Татьяны. А вы вместе со здешними ссыкунами не забудьте привиться анально, это шоб наверняка.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:49

  vetka написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:Да, я записываю в зошит на карандаш.

Так смысл у Tat_888 про запись спрашивать? -- или вместе с нюхом еще и память отшибло?..

Ничего у меня, кроме нюха не отшибло. Я стебалась с Татьяны. А вы вместе со здешними ссыкунами не забудьте привиться анально, это шоб наверняка.

Спасибо за личную проверку новой методы (это расейский спутник тестировался, как я понимаю?). Но я лучше по-старинке...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:53

adeges да ,только не Фриз рекламировал , а я раз 10 написал :) , а сам Фриз до сих пор прививку не сделал.
Между делом могу порекомендовать сайт https://vakarta.com/ru/ не знаю какой у вас возраст , но там вы найдете почти весь перечень вакцин полезных в Украине. И это не только грипп, но и менингокок\пневмокок и так далее и тому подобное . В Бельгии такие вакцины делают уже давно.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:56

  vetka написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?

сейчас на А и М ,а через месяц два на G . Хотя если 1500 не жажлок можно и дополнительно ПЦР :) . Поздравляю вот и до вас добрался страшный страшный ужасный КОВДИ :mrgreen: Еще можете Ибупрофен купить - мигрень может быть
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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