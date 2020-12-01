adeges да ,только не Фриз рекламировал , а я раз 10 написал , а сам Фриз до сих пор прививку не сделал. Между делом могу порекомендовать сайт https://vakarta.com/ru/ не знаю какой у вас возраст , но там вы найдете почти весь перечень вакцин полезных в Украине. И это не только грипп, но и менингокок\пневмокок и так далее и тому подобное . В Бельгии такие вакцины делают уже давно.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...
А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...
я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?
сейчас на А и М ,а через месяц два на G . Хотя если 1500 не жажлок можно и дополнительно ПЦР . Поздравляю вот и до вас добрался страшный страшный ужасный КОВДИ Еще можете Ибупрофен купить - мигрень может быть
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України