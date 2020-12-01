adeges да ,только не Фриз рекламировал , а я раз 10 написал , а сам Фриз до сих пор прививку не сделал. Между делом могу порекомендовать сайт https://vakarta.com/ru/ не знаю какой у вас возраст , но там вы найдете почти весь перечень вакцин полезных в Украине. И это не только грипп, но и менингокок\пневмокок и так далее и тому подобное . В Бельгии такие вакцины делают уже давно.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...
А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...
я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?
где то через недельку на А и М ,а через месяц два на G . Хотя если 1500 не жалок можно и дополнительно ПЦР . Но согласен с предыдущим оратором - только если деньги некуда девать. И так понятно что у вас Ковид . Поздравляю вот и до вас добрался страшный страшный ужасный КОВДИ Еще можете Ибупрофен купить - мигрень может быть.
Вкладчик1234 написав:
adeges написав:Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера
Вот что корона животворящая делает
вы верно подметили , корона сделала популярной вакцинацию . Пользуйтесь моей рекомендацией выше , пока еще толпа не вспомнила о наличии других вакцин от болезней не менее противных чем грипп . Скоро и остальные вакцинки разгребут. Пользуйтесь моим советом . Или будет как с вакцинкой от гриппа зхаотите сделать, а уже нету...
justit написав:Но все это прошло довольно быстро. ))
у кого как , у меня с 9 октября и еще до сих пор не все запахи вернулись
justit написав:
vetka написав:Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась.
Я не сдавал. Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего. И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас" Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИ
Хотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моего Но это наш форум, я ж понимаю.
ИМХО если одышка не появилась то и проблем не должно быть ...
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 гру, 2020 15:09, всього редагувалось 3 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama Спасибо. Добрался, ну и хрен с ним. Из всей семьи, только я им переболела, по ходу. Скажу только одно - отсутствие нюха очень забавное ощущение так самое смешное, нюх у меня после обеда опять пропал, как такое может быть???