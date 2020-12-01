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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2366236723682369> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 86 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 28 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 86 Додано: Сер 02 гру, 2020 14:34 vetka написав: Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась. Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась.



Я не сдавал.

Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.

И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"

Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИ



Хотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моего

Но это наш форум, я ж понимаю. Я не сдавал.Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИХотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моегоНо это наш форум, я ж понимаю. justit Повідомлень: 4901 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1518 раз. Подякували: 347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 14:34 Вкладчик1234 написав: vetka написав: так тест на антитела когда сдавать? так тест на антитела когда сдавать?

Лучше спросите сколько штук Лучше спросите сколько штук

точно! точно! vetka Повідомлень: 6742 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 14:44 justit написав: vetka написав: Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась. Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась.



Я не сдавал.

Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.

И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"

Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИ



Хотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моего

Но это наш форум, я ж понимаю. Я не сдавал.Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИХотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моегоНо это наш форум, я ж понимаю.

Все будет хорошо. Здоровья вам. Все будет хорошо. Здоровья вам. vetka Повідомлень: 6742 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 14:46 _hunter написав: vetka написав: _hunter написав: А что, уже появилась очередь и можно записываться? А что, уже появилась очередь и можно записываться?

Да, я записываю в зошит на карандаш. Да, я записываю в зошит на карандаш.

Так смысл у Tat_888 про запись спрашивать? -- или вместе с нюхом еще и память отшибло?.. Так смысл упро запись спрашивать? -- или вместе с нюхом еще и память отшибло?..

Ничего у меня, кроме нюха не отшибло. Я стебалась с Татьяны. А вы вместе со здешними ссыкунами не забудьте привиться анально, это шоб наверняка. Ничего у меня, кроме нюха не отшибло. Я стебалась с Татьяны. А вы вместе со здешними ссыкунами не забудьте привиться анально, это шоб наверняка. vetka Повідомлень: 6742 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 14:49 vetka написав: _hunter написав: vetka написав: Да, я записываю в зошит на карандаш. Да, я записываю в зошит на карандаш.

Так смысл у Tat_888 про запись спрашивать? -- или вместе с нюхом еще и память отшибло?.. Так смысл упро запись спрашивать? -- или вместе с нюхом еще и память отшибло?..

Ничего у меня, кроме нюха не отшибло. Я стебалась с Татьяны. А вы вместе со здешними ссыкунами не забудьте привиться анально, это шоб наверняка. Ничего у меня, кроме нюха не отшибло. Я стебалась с Татьяны. А вы вместе со здешними ссыкунами не забудьте

Спасибо за личную проверку новой методы (это расейский спутник тестировался, как я понимаю?). Но я лучше по-старинке... Спасибо за личную проверку новой методы (это расейский спутник тестировался, как я понимаю?). Но я лучше по-старинке... _hunter Повідомлень: 3148 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 14:53 adeges да ,только не Фриз рекламировал , а я раз 10 написал , а сам Фриз до сих пор прививку не сделал.

Между делом могу порекомендовать сайт https://vakarta.com/ru/ не знаю какой у вас возраст , но там вы найдете почти весь перечень вакцин полезных в Украине. И это не только грипп, но и менингокок\пневмокок и так далее и тому подобное . В Бельгии такие вакцины делают уже давно. да ,только не Фриз рекламировал , а я раз 10 написал, а сам Фриз до сих пор прививку не сделал.Между делом могу порекомендовать сайтне знаю какой у вас возраст , но там вы найдете почти весь перечень вакцин полезных в Украине. И это не только грипп, но и менингокок\пневмокок и так далее и тому подобное . В Бельгии такие вакцины делают уже давно. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3068 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6086 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 14:56 vetka написав: _hunter написав: vetka написав: в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ... в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"... А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать? я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?

где то через недельку на А и М ,а через месяц два на G . Хотя если 1500 не жалок можно и дополнительно ПЦР . Но согласен с предыдущим оратором - только если деньги некуда девать. И так понятно что у вас Ковид . Поздравляю вот и до вас добрался страшный страшный ужасный КОВДИ Еще можете Ибупрофен купить - мигрень может быть.

Вкладчик1234 написав: adeges написав: Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера

Вот что корона животворящая делает Вот что корона животворящая делает

вы верно подметили , корона сделала популярной вакцинацию . Пользуйтесь моей рекомендацией выше , пока еще толпа не вспомнила о наличии других вакцин от болезней не менее противных чем грипп . Скоро и остальные вакцинки разгребут. Пользуйтесь моим советом . Или будет как с вакцинкой от гриппа зхаотите сделать, а уже нету...

justit написав: Но все это прошло довольно быстро.

)) Но все это прошло довольно быстро.)) у кого как , у меня с 9 октября и еще до сих пор не все запахи вернулись

justit написав: vetka написав: Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась. Так и мне по хрен, просто ощущения интересные вот и поделилась.



Я не сдавал.

Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.

И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"

Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИ



Хотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моего

Но это наш форум, я ж понимаю. Я не сдавал.Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИХотя, вполне возможно, что мне тут ща пояснят всю сущность лоховства моегоНо это наш форум, я ж понимаю. ИМХО если одышка не появилась то и проблем не должно быть ... где то через недельку на А и М ,а через месяц два на G . Хотя если 1500 не жалок можно и дополнительно ПЦР . Но согласен с предыдущим оратором - только если деньги некуда девать. И так понятно что у вас Ковид . Поздравляю вот и до вас добрался страшный страшный ужасный КОВДИЕще можете Ибупрофен купить - мигрень может быть.вы верно подметили , корона сделала популярной вакцинацию . Пользуйтесь моей рекомендацией выше , пока еще толпа не вспомнила о наличии других вакцин от болезней не менее противных чем грипп . Скоро и остальные вакцинки разгребут. Пользуйтесь моим советом . Или будет как с вакцинкой от гриппа зхаотите сделать, а уже нету...у кого как , у меня с 9 октября и еще до сих пор не все запахи вернулисьИМХО если одышка не появилась то и проблем не должно быть ... Востаннє редагувалось yama в Сер 02 гру, 2020 15:09, всього редагувалось 3 разів. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3068 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6086 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 15:14 _hunter написав: Спасибо за личную проверку новой методы (это расейский спутник тестировался, как я понимаю?). Но я лучше по-старинке... Спасибо за личную проверку новой методы (это расейский спутник тестировался, как я понимаю?). Но я лучше по-старинке...

Это не личная проверка, не нужно мне приписывать свои заслуги. Это не личная проверка, не нужно мне приписывать свои заслуги. vetka Повідомлень: 6742 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 15:47 yama

Спасибо. Добрался, ну и хрен с ним. Из всей семьи, только я им переболела, по ходу. Скажу только одно - отсутствие нюха очень забавное ощущение так самое смешное, нюх у меня после обеда опять пропал, как такое может быть??? Спасибо. Добрался, ну и хрен с ним. Из всей семьи, только я им переболела, по ходу. Скажу только одно - отсутствие нюха очень забавное ощущениетак самое смешное, нюх у меня после обеда опять пропал, как такое может быть??? vetka Повідомлень: 6742 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 15:48 vetka написав: _hunter написав: Спасибо за личную проверку новой методы (это расейский спутник тестировался, как я понимаю?). Но я лучше по-старинке... Спасибо за личную проверку новой методы (это расейский спутник тестировался, как я понимаю?). Но я лучше по-старинке...

Это не личная проверка, не нужно мне приписывать свои заслуги. Это не личная проверка, не нужно мне приписывать свои заслуги.

Никакой информации про "шопнаверняка" я не нахожу -- отсюда единственно возможный вывод: личная проверка какой-то экспериментальной методы... Никакой информации про "шопнаверняка" я не нахожу -- отсюда единственно возможный вывод: личная проверка какой-то экспериментальной методы... _hunter Повідомлень: 3148 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2366236723682369> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7311 1687851

tobias Сер 02 гру, 2020 13:45