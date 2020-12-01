а вчем дело господа,лично прививался от желтой лихорадкой ,бцж,холерой кажлые полгода..,сифилиса -нет рв кровб,трипак-не капает
мне еще от ковида надо?да стар и на пенсии..
кровь 3 группа резус положительный..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
а вчем дело господа,лично прививался от желтой лихорадкой ,бцж,холерой кажлые полгода..,сифилиса -нет рв кровб,трипак-не капает
мне еще от ковида надо?да стар и на пенсии..
кровь 3 группа резус положительный..
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:58
Что с дуры взять
Зас...ла всю ветку.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:10
Ого, вот это мужчина. Вы сам дурак. Идите, сами знаете куда, старый идиот.
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