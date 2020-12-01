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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2366236723682369

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 86
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

а вчем дело господа,лично прививался от желтой лихорадкой ,бцж,холерой кажлые полгода..,сифилиса -нет рв кровб,трипак-не капает
мне еще от ковида надо?да стар и на пенсии..
кровь 3 группа резус положительный..
VictorC
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:58

  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...
А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

Что с дуры взять :evil:
Зас...ла всю ветку.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:10

  Starikan написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...
А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

Что с дуры взять :evil:
Зас...ла всю ветку.

Ого, вот это мужчина. Вы сам дурак. Идите, сами знаете куда, старый идиот.
vetka
 
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