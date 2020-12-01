а вчем дело господа,лично прививался от желтой лихорадкой ,бцж,холерой кажлые полгода..,сифилиса -нет рв кровб,трипак-не капает
мне еще от ковида надо?да стар и на пенсии..
кровь 3 группа резус положительный..
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
а вчем дело господа,лично прививался от желтой лихорадкой ,бцж,холерой кажлые полгода..,сифилиса -нет рв кровб,трипак-не капает
мне еще от ковида надо?да стар и на пенсии..
кровь 3 группа резус положительный..
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39
потеря нюха может быть по 2-м десяткам причин, так что не стоит сильно париться...
а тест вам зачем? можете погадать на кофейной гуще - точность гадания будет мало отличаться по информативности от теста...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Забавно, что такой вопрос задаёт персонаж, ранее заявлявший о своём медицинском образовании
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:58
vetka, к сожалению средства массовой дезинформации за 9 месяцев посеили зёрна страха во многих, а на форуме собрались самые-самые верминофобы...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:20
Вы даже не представляете сколько сейчас медиков продолжает работать со схожими симптомами. Была бы обещанная нормальная соцзащита - лечилась бы дома. Вместо соцзащиты зараженный медик сейчас первым делом получает втык от администрации клиники. Ты у нас официально с ковидными не работал, значит заразился в маршрутке, а потом еще и всей своей семье раздал. Так что иди ка ты дорогой к семейному врачу и делай ПЦР через него. Нечего нам больничную статистику портить.
Еще летом в таких случае всех контактных бы протестировали, а отделение закрыли бы на дезинфекцию. Сейчас всем уже пох.
Просто наше государство нынче лишь делает вид, что пытается что-то там делать и контролировать. На самом деле все эти ужимки, цифры, недокарантины - это все цирк.
Причем цирк даже не так для нас, как для западной публики. Типа, смотрите, мы соответствуем, мы все еще дееспособные.
Следует признать, что битву с Ковидом мы уже проиграли. Цифры ежедневных заражений можно смело перемножать раз в пять. По сути, нация сейчас обзаводится коллективным иммунитетом по шведскому сценарию, но в очень эконом-варианте.
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:36
К медикам вопросов нет -- у них другого варианта нет. Но то, выше -- совсем другой случай.
Так писали тут с пару дней назад "Шведы больше не верят в идею коллективного иммунитета"...
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:57
От температуры 37,2 и до смерти, может пройти неделя-две. Доказано на практике.
Следите за собой.
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