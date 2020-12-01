Додано: Сер 02 гру, 2020 17:20

_hunter написав: vetka написав: в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ... в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"... А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

Вы даже не представляете сколько сейчас медиков продолжает работать со схожими симптомами. Была бы обещанная нормальная соцзащита - лечилась бы дома. Вместо соцзащиты зараженный медик сейчас первым делом получает втык от администрации клиники. Ты у нас официально с ковидными не работал, значит заразился в маршрутке, а потом еще и всей своей семье раздал. Так что иди ка ты дорогой к семейному врачу и делай ПЦР через него. Нечего нам больничную статистику портить.Еще летом в таких случае всех контактных бы протестировали, а отделение закрыли бы на дезинфекцию. Сейчас всем уже пох.Просто наше государство нынче лишь делает вид, что пытается что-то там делать и контролировать. На самом деле все эти ужимки, цифры, недокарантины - это все цирк.Причем цирк даже не так для нас, как для западной публики. Типа, смотрите, мы соответствуем, мы все еще дееспособные.Следует признать, что битву с Ковидом мы уже проиграли. Цифры ежедневных заражений можно смело перемножать раз в пять. По сути, нация сейчас обзаводится коллективным иммунитетом по шведскому сценарию, но в очень эконом-варианте.