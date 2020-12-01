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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2365236623672368

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 86
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

а вчем дело господа,лично прививался от желтой лихорадкой ,бцж,холерой кажлые полгода..,сифилиса -нет рв кровб,трипак-не капает
мне еще от ковида надо?да стар и на пенсии..
кровь 3 группа резус положительный..
VictorC
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39

  vetka написав:Интересно, в пятницу у меня пропал нюх, вот прям раз и пропал. Температура все эти дни была максимум 37,2. Сегодня утром резко взял и появился нюх, сейчас опять пропал. Если честно, очень занятно.
Когда нужно сдавать тест на антитела, кто знает?

потеря нюха может быть по 2-м десяткам причин, так что не стоит сильно париться...

а тест вам зачем? можете погадать на кофейной гуще - точность гадания будет мало отличаться по информативности от теста... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?
Забавно, что такой вопрос задаёт персонаж, ранее заявлявший о своём медицинском образовании
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:58

vetka, к сожалению средства массовой дезинформации за 9 месяцев посеили зёрна страха во многих, а на форуме собрались самые-самые верминофобы... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:20

  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

Вы даже не представляете сколько сейчас медиков продолжает работать со схожими симптомами. Была бы обещанная нормальная соцзащита - лечилась бы дома. Вместо соцзащиты зараженный медик сейчас первым делом получает втык от администрации клиники. Ты у нас официально с ковидными не работал, значит заразился в маршрутке, а потом еще и всей своей семье раздал. Так что иди ка ты дорогой к семейному врачу и делай ПЦР через него. Нечего нам больничную статистику портить.
Еще летом в таких случае всех контактных бы протестировали, а отделение закрыли бы на дезинфекцию. Сейчас всем уже пох.
Просто наше государство нынче лишь делает вид, что пытается что-то там делать и контролировать. На самом деле все эти ужимки, цифры, недокарантины - это все цирк.
Причем цирк даже не так для нас, как для западной публики. Типа, смотрите, мы соответствуем, мы все еще дееспособные.
Следует признать, что битву с Ковидом мы уже проиграли. Цифры ежедневных заражений можно смело перемножать раз в пять. По сути, нация сейчас обзаводится коллективным иммунитетом по шведскому сценарию, но в очень эконом-варианте.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:36

  antey1969 написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

Вы даже не представляете сколько сейчас медиков продолжает работать со схожими симптомами. ...
По сути, нация сейчас обзаводится коллективным иммунитетом по шведскому сценарию, но в очень эконом-варианте.

К медикам вопросов нет -- у них другого варианта нет. Но то, выше -- совсем другой случай.

Так писали тут с пару дней назад "Шведы больше не верят в идею коллективного иммунитета"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:57

  vetka написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?

От температуры 37,2 и до смерти, может пройти неделя-две. Доказано на практике.
Следите за собой.
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