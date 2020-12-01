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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2365236623672368

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 86
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:36

  antey1969 написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

Вы даже не представляете сколько сейчас медиков продолжает работать со схожими симптомами. ...
По сути, нация сейчас обзаводится коллективным иммунитетом по шведскому сценарию, но в очень эконом-варианте.

К медикам вопросов нет -- у них другого варианта нет. Но то, выше -- совсем другой случай.

Так писали тут с пару дней назад "Шведы больше не верят в идею коллективного иммунитета"...
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:57

  vetka написав:
  _hunter написав:
  vetka написав:в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...

А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...

я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?

От температуры 37,2 и до смерти, может пройти неделя-две, и состояние от стабильного легкого, до пике может измениться за день-два... И наличие кислородного концентратора, дома не поможет... Доказано на практике.
Следите за собой.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 02 гру, 2020 18:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:где то через недельку на А и М ,а через месяц два на G . Хотя если 1500 не жалок можно и дополнительно ПЦР .

В Синево
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  VictorC написав:Вот хожу в искусственной курточке

А сколько животных загублено при производстве материалов для этой курточки? Сколько муравьев передавло на улице на которой находится этот магазинчик что давал сертификат на искусственность меха? Площадь Парижа такома что не каждый украинский лес такую площадь имеет - и всё это загубленные жизни животных. Ну и попал ты в Париж явно не пешком, значит отравлял атмосферу выслопами своего боинга, да и не известно сколько бедных птиц не пережило встречи с ним.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:25

Из интересного

Заболела Голубовская.
Кто не в курсе, это инфекционист, зав кафедры, консультант МОЗ.
Так вот. Дама немедленно легла на лечение в частную клинику.
Похоже в госклиники Голубовская не слишком верит.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Так носились с этим КВД, а теперь бац и просто отменили. Ха-ха.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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