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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:36
antey1969 написав: _hunter написав: vetka написав:
в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...
А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...
Вы даже не представляете сколько сейчас медиков продолжает работать со схожими симптомами. ...
По сути, нация сейчас обзаводится коллективным иммунитетом по шведскому сценарию, но в очень эконом-варианте.
К медикам вопросов нет -- у них другого варианта нет. Но то, выше -- совсем другой случай.
Так писали тут с пару дней назад "Шведы больше не верят в идею коллективного иммунитета"...
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:57
vetka написав: _hunter написав: vetka написав:
в пятницу у меня пропал нюх, ... хожу на работу, ессесно никому ничего не говорила ...
А потом эти же люди начинают "ой-ой-ой, а кто же это сделал? Какой-такой полный локдаун?? За што???"...
я к этим людям не отношусь. так тест на антитела когда сдавать?
От температуры 37,2 и до смерти, может пройти неделя-две, и состояние от стабильного легкого, до пике может измениться за день-два... И наличие кислородного концентратора, дома не поможет... Доказано на практике.
Следите за собой.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 02 гру, 2020 18:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:04
yama написав:
где то через недельку на А и М ,а через месяц два на G . Хотя если 1500 не жалок можно и дополнительно ПЦР .
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:23
VictorC написав:
Вот хожу в искусственной курточке
А сколько животных загублено при производстве материалов для этой курточки? Сколько муравьев передавло на улице на которой находится этот магазинчик что давал сертификат на искусственность меха? Площадь Парижа такома что не каждый украинский лес такую площадь имеет - и всё это загубленные жизни животных. Ну и попал ты в Париж явно не пешком, значит отравлял атмосферу выслопами своего боинга, да и не известно сколько бедных птиц не пережило встречи с ним.
Mind the gap.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:25
Заболела Голубовская.
Кто не в курсе, это инфекционист, зав кафедры, консультант МОЗ.
Так вот. Дама немедленно легла на лечение в частную клинику.
Похоже в госклиники Голубовская не слишком верит.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:31
Так носились с этим КВД, а теперь бац и просто отменили. Ха-ха.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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