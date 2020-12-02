Посмотрел активность клиентов monobank в период «карантина» выходного дня и сравнил с нормальными выходными.



На докарантинных выходных 7-8.11 клиенты совершили 2,55 млн. покупок в наземных магазинах на 630 млн.грн.



На первых карантинных выходных 14-15.11 - 2,14 млн. покупок (-16,2%) на 438 млн.грн. (-30,5%)



На вторых карантинных выходных 21-22.11 - 2,10 млн. покупок (-17,9%) на 433 млн.грн. (-31,2%)



Это частично компенсировалось ростом операций в интернет:



На докарантинных выходных 7-8.11 клиенты совершили 956 тыс. покупок в интернете на 248,5 млн.грн.



На первых карантинных выходных 14-15.11 - 965 тыс. покупок (+0,94%) на 257 млн.грн. (+3,54%)



На вторых карантинных выходных 21-22.11 - 985 тыс. покупок (+3,04%) на 271 млн.грн. (+9,18%)



Какие выводы из этого можно сделать?

Ровно те, которые я предсказывал до этого решения.

Отсутствие контроля, с одной стороны, и дисциплины у населения, с другой, привело к тому, что только 16-18% клиентов сидят дома, точнее даже не факт, что они сидят дома - они просто не могут пойти в закрытые заведения.

В результате - бизнес страдает, а люди гуляют. Что и требовалось доказать.

Цирк!