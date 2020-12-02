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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2366236723682369

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 86
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Умершие по 10 часов лежат в палатах с живыми, которые кушают и пр.

А в докоронавирусные времена как-то иначе было?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Умершие по 10 часов лежат в палатах с живыми, которые кушают и пр.

А в докоронавирусные времена как-то иначе было?

Если пациент умер вечером будет лежать в общей палате до утра, максимум накроют его. Это наша медицина которая уже далеко не бесплатная, а традиции ещё те совковые.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Похоже, мы вышли на уровень 24 ноября по количеству заболевших - 13 тыс. Рист уменьшился, эффект КВХ?
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:51

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству на следующей неделе начать вакцинацию населения от COVID-19. Об этом он сказал 2 декабря во время видеоконференции.

По его словам, в России уже произведено порядка 2 млн доз вакцины "Спутник V". "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", — отметил он. И добавил, что вакцинацию необходимо начать "с первых двух групп риска — это врачи и учителя".

https://focus.ua/world/468562-masshtabnaya-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-rossii-mozhet-nachatsya-v-seredine-dekabrya
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:02

  yama написав:
  Вкладчик1234 написав:
  adeges написав:Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера

Вот что корона животворящая делает :)

вы верно подметили , корона сделала популярной вакцинацию . Пользуйтесь моей рекомендацией выше , пока еще толпа не вспомнила о наличии других вакцин от болезней не менее противных чем грипп . Скоро и остальные вакцинки разгребут. Пользуйтесь моим советом . Или будет как с вакцинкой от гриппа зхаотите сделать, а уже нету...

Мне дежурной аптечки с часто-используемыми лекарствами хватит. Так что пусть раскупают.

Второй сезон охоты на туалетную бумагу, имбирь и т.д. - короно-верующие не собираются объявлять? А то без вакцины от гриппа я жил раньше - и дальше проживу, а без некоторых продуктов, или по ценам х10 - "неудобно" получается :)
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