Президент РФ Владимир Путин поручил правительству на следующей неделе начать вакцинацию населения от COVID-19. Об этом он сказал 2 декабря во время видеоконференции.
По его словам, в России уже произведено порядка 2 млн доз вакцины "Спутник V". "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", — отметил он. И добавил, что вакцинацию необходимо начать "с первых двух групп риска — это врачи и учителя".
adeges написав:Поверив Фризу, вчера привил всю семью против гриппа. Первый раз в жизни. Повезло. Сегодня уже вакцин нет ни в одном из двух мест, где они были вчера
Вот что корона животворящая делает
вы верно подметили , корона сделала популярной вакцинацию . Пользуйтесь моей рекомендацией выше , пока еще толпа не вспомнила о наличии других вакцин от болезней не менее противных чем грипп . Скоро и остальные вакцинки разгребут. Пользуйтесь моим советом . Или будет как с вакцинкой от гриппа зхаотите сделать, а уже нету...
Мне дежурной аптечки с часто-используемыми лекарствами хватит. Так что пусть раскупают.
Второй сезон охоты на туалетную бумагу, имбирь и т.д. - короно-верующие не собираются объявлять? А то без вакцины от гриппа я жил раньше - и дальше проживу, а без некоторых продуктов, или по ценам х10 - "неудобно" получается
_Mykola_ написав:От температуры 37,2 и до смерти, может пройти неделя-две, и состояние от стабильного легкого, до пике может измениться за день-два... И наличие кислородного концентратора, дома не поможет... Доказано на практике. Следите за собой.
может не помочь и ИВЛ в больнице, доказано на практике. На все воля божья
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 02 гру, 2020 22:09, всього редагувалось 2 разів.