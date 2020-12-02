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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2367236823692370

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 87
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
37
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.
И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"
Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИ
Что еще за УЗИ легких, это приколы вашего городка?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:12

  vitaliian написав:
Посмотрел активность клиентов monobank в период «карантина» выходного дня и сравнил с нормальными выходными.

На докарантинных выходных 7-8.11 клиенты совершили 2,55 млн. покупок в наземных магазинах на 630 млн.грн.

На первых карантинных выходных 14-15.11 - 2,14 млн. покупок (-16,2%) на 438 млн.грн. (-30,5%)

На вторых карантинных выходных 21-22.11 - 2,10 млн. покупок (-17,9%) на 433 млн.грн. (-31,2%)

Это частично компенсировалось ростом операций в интернет:

На докарантинных выходных 7-8.11 клиенты совершили 956 тыс. покупок в интернете на 248,5 млн.грн.

На первых карантинных выходных 14-15.11 - 965 тыс. покупок (+0,94%) на 257 млн.грн. (+3,54%)

На вторых карантинных выходных 21-22.11 - 985 тыс. покупок (+3,04%) на 271 млн.грн. (+9,18%)

Какие выводы из этого можно сделать?
Ровно те, которые я предсказывал до этого решения.
Отсутствие контроля, с одной стороны, и дисциплины у населения, с другой, привело к тому, что только 16-18% клиентов сидят дома, точнее даже не факт, что они сидят дома - они просто не могут пойти в закрытые заведения.
В результате - бизнес страдает, а люди гуляют. Что и требовалось доказать.
Цирк!

На выходных "закрытые" заведения не принимают оплату картами, только нал в чёрную. Подставлять себя настолько глупо мало кто себя хочет
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Турция, Италия и Япония решили проводить вакцинацию граждан от коронавируса бесплатно.

Минздрав РФ: более 100 тыс уже привились "Спутником V".
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:29

  Proofy написав:
  justit написав:Сдал развернутый анализ крови, чтоб узнать нет ли воспалительного чего.
И УЗИ легких прошел, чтобы успокоили, что "все ок у Вас"
Надеюсь не обманули нм анализы ни УЗИ
Что еще за УЗИ легких, это приколы вашего городка?



https://g.zeos.in/?q=%D0%A3%D0%97%D0%98%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:47

  Uppi написав:

хорошее видео! ранее была информация из Германии о точности тестов на уровне 5%, а вот теперь португальский суд говорит о 3%, но деятелям от медицины получающих доход с этой темы всё по барабану - никого не интересует реальное здоровье людей, главное бабло...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:51

  beee написав:Похоже, мы вышли на уровень 24 ноября по количеству заболевших - 13 тыс. Рист уменьшился, эффект КВХ?

количество инфецированных и заболевших это две большие разницы...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:57

Данные по смертности за ноябрь неполные, но уже нехорошие. К концу недели должны быть догружены по селам, а на пока имеем избыточную смертность на уровне 10-12 тыс человек

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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:хорошее видео! ранее была информация из Германии о точности тестов на уровне 5%, а вот теперь португальский суд говорит о 3%, но деятелям от медицины получающих доход с этой темы всё по барабану - никого не интересует реальное здоровье людей, главное бабло...


Уже разьяснили, что португальские судьи не поняли, что было написано в этой статье, потому что без медицинского образования не уяснили некоторые термины.
Пару дней назад подробно разжевали здесь уже суть этой статьи, там скорее наоборот, хвалят точность тестов.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:44

  zРадио написав:Данные по смертности за ноябрь неполные, но уже нехорошие. К концу недели должны быть догружены по селам, а на пока имеем избыточную смертность на уровне 10-12 тыс человек

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Что рождаемость упала до нуля? :shock:
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