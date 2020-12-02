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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2368236923702371

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 87
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
28
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
37
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 04:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"До этого Офис президента и Кабмин рассматривали три варианта локдауна, причем, мнения членов правительства относительно их поддержки разнились. Мои источники называли даты 2 - 24 декабря, 24 декабря - 8 января, 24 декабря -15 января, но уже сегодня от премьера прозвучала информация, что локдауна в этом году точно не будет, и сейчас определяются с датами 2 или 4 января - 20-е числа января. Публично же Денис Шмыгаль пообещал сообщить о принятии окончательного решения за неделю до того", - сообщил Владимир Кацман.

https://www.youtube.com/watch?v=BYYqed_WLaA

инсайдер-источник, конечно, так сказать на любителя, но всё же. :D


Это называется, на новый год перезаражать друг друга, а потом можно и на локдаун уходить с чистой совестью. Эта возня вокруг карантинов выходного дня, интеллектуальных локДаунов, тотальных локДаунов уже превращаются в какую-то полнейшую профанацию. :D Либо вводим, либо не вводим, уже или неУже- не нужно морочить людям головы столько времени.
Или у 95 квартала есть надежда, что алкоголь и прочий самогон в больших количествах вместе с тазиками оливье таки поможет против короны и устранит передачу заразы во время новогодних празденств. :mrgreen:
Alex2007
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