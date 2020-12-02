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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2368236923702371 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 87 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 28 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 37 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 87 Додано: Чет 03 гру, 2020 04:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире "До этого Офис президента и Кабмин рассматривали три варианта локдауна, причем, мнения членов правительства относительно их поддержки разнились. Мои источники называли даты 2 - 24 декабря, 24 декабря - 8 января, 24 декабря -15 января, но уже сегодня от премьера прозвучала информация, что локдауна в этом году точно не будет, и сейчас определяются с датами 2 или 4 января - 20-е числа января. Публично же Денис Шмыгаль пообещал сообщить о принятии окончательного решения за неделю до того", - сообщил Владимир Кацман.

https://www.youtube.com/watch?v=BYYqed_WLaA



инсайдер-источник, конечно, так сказать на любителя, но всё же.





Это называется, на новый год перезаражать друг друга, а потом можно и на локдаун уходить с чистой совестью. Эта возня вокруг карантинов выходного дня, интеллектуальных локДаунов, тотальных локДаунов уже превращаются в какую-то полнейшую профанацию. Либо вводим, либо не вводим, уже или неУже- не нужно морочить людям головы столько времени.

Или у 95 квартала есть надежда, что алкоголь и прочий самогон в больших количествах вместе с тазиками оливье таки поможет против короны и устранит передачу заразы во время новогодних празденств. инсайдер-источник, конечно, так сказать на любителя, но всё же.Это называется, на новый год перезаражать друг друга, а потом можно и на локдаун уходить с чистой совестью. Эта возня вокруг карантинов выходного дня, интеллектуальных локДаунов, тотальных локДаунов уже превращаются в какую-то полнейшую профанацию.Либо вводим, либо не вводим, уже или неУже- не нужно морочить людям головы столько времени.Или у 95 квартала есть надежда, что алкоголь и прочий самогон в больших количествах вместе с тазиками оливье таки поможет против короны и устранит передачу заразы во время новогодних празденств. Alex2007 1

Повідомлень: 2605 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1235 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2368236923702371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7314 1688633

ЛОБ Сер 02 гру, 2020 22:21