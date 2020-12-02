Додано: Чет 03 гру, 2020 04:47

"До этого Офис президента и Кабмин рассматривали три варианта локдауна, причем, мнения членов правительства относительно их поддержки разнились. Мои источники называли даты 2 - 24 декабря, 24 декабря - 8 января, 24 декабря -15 января, но уже сегодня от премьера прозвучала информация, что локдауна в этом году точно не будет, и сейчас определяются с датами 2 или 4 января - 20-е числа января. Публично же Денис Шмыгаль пообещал сообщить о принятии окончательного решения за неделю до того", - сообщил Владимир Кацман.

инсайдер-источник, конечно, так сказать на любителя, но всё же.Это называется, на новый год перезаражать друг друга, а потом можно и на локдаун уходить с чистой совестью. Эта возня вокруг карантинов выходного дня, интеллектуальных локДаунов, тотальных локДаунов уже превращаются в какую-то полнейшую профанацию.Определиться уже пора, либо вводим, либо не вводим, уже или неУже- не нужно морочить людям головы столько времени неопределенностью.Или у 95 квартала есть надежда, что алкоголь и прочий самогон в больших количествах вместе с тазиками оливье таки поможет против короны и устранит передачу заразы во время новогодних празденств.