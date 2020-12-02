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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2370237123722373> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 88 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 29 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 37 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 88 Додано: Чет 03 гру, 2020 09:51 freeze написав: Вчера в мире очередной антирекорд по умершим от коронавируса - 12 378 человек.



Причём самый большой вклад сюда внесла одна страна США тоже со своим антирекордом - 2833 умерших.

Визуально, в соотношении на плотность населения в США получается умирает от коронавируса на моменте примерно в два раза больше людей, чем у нас. Вчера в мире очередной антирекорд по умершим от коронавируса - 12 378 человек.Причём самый большой вклад сюда внесла одна страна США тоже со своим антирекордом - 2833 умерших.Визуально, в соотношении на плотность населения в США получается умирает от коронавируса на моменте примерно в два раза больше людей, чем у нас.

утверждать что все умерли именно от коронавируса нельзя, так как в статистику вносят всех у кого был обнаружен короновирус, а не только тех кто умер именно по этой причине...



что касается США может быть стоит задуматься и перестать "реформировать" отечественную медицину по американскому сценарию? утверждать что все умерли именно от коронавируса нельзя, так как в статистику вносят всех у кого был обнаружен короновирус, а не только тех кто умер именно по этой причине...что касается США может быть стоит задуматься и перестать "реформировать" отечественную медицину по американскому сценарию? мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5158 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 09:52 Вкладчик1234 написав: stryzhko написав: Вкладчик1234 написав: "От короновируса", от "осложнений", от "последствий осложнений", "хз почему, но тест показал корону, поэтому пишем "от короны" ?

А яка різниця, якщо він по факту збільшує загальну смертність. В Україні з літніх 1500 в вдень і середніх 1700 виросли до 1900-2000 з жовтня місяця. Ви наче й не дурний, але прикидаєтеся професійно;)) А яка різниця, якщо він по факту збільшує загальну смертність. В Україні з літніх 1500 в вдень і середніх 1700 виросли до 1900-2000 з жовтня місяця. Ви наче й не дурний, але прикидаєтеся професійно;))

А может они умерли от вируса герпеса? или от "осложнений", "последствий осложнений", "хз от чего, но просто тест положительный"? А может они умерли от вируса герпеса? или от "осложнений", "последствий осложнений", "хз от чего, но просто тест положительный"?



Без коронавируса не умирали, а с коронавирусом стали умирать больше. Внезапно, и каждый день.

Считайте коронавирус катализатором, и не заморачивайте себе голову отчего умерли, просто тест положительный, а там хоть от осложнений или последствий осложнений или просто взяли и лишние 200 человек дополнительно умерли с положительным тестом, устали может быть. Без коронавируса не умирали, а с коронавирусом стали умирать больше. Внезапно, и каждый день.Считайте коронавирус катализатором, и не заморачивайте себе голову отчего умерли, просто тест положительный, а там хоть от осложнений или последствий осложнений или просто взяли и лишние 200 человек дополнительно умерли с положительным тестом, устали может быть. freeze 4 Повідомлень: 19345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4615 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 09:53 Вкладчик1234 написав: stryzhko написав: Вкладчик1234 написав: "От короновируса", от "осложнений", от "последствий осложнений", "хз почему, но тест показал корону, поэтому пишем "от короны" ?

А яка різниця, якщо він по факту збільшує загальну смертність. В Україні з літніх 1500 в вдень і середніх 1700 виросли до 1900-2000 з жовтня місяця. Ви наче й не дурний, але прикидаєтеся професійно;)) А яка різниця, якщо він по факту збільшує загальну смертність. В Україні з літніх 1500 в вдень і середніх 1700 виросли до 1900-2000 з жовтня місяця. Ви наче й не дурний, але прикидаєтеся професійно;))

А может они умерли от вируса герпеса? или от "осложнений", "последствий осложнений", "хз от чего, но просто тест положительный"? А может они умерли от вируса герпеса? или от "осложнений", "последствий осложнений", "хз от чего, но просто тест положительный"?

или от банального столбняка, от которого уже больше полугода в Украине нет вакцины... или от банального столбняка, от которого уже больше полугода в Украине нет вакцины... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5158 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 09:55 Тракторист написав: freeze написав: Вчера в мире очередной антирекорд по умершим от коронавируса - 12 378 человек.



Причём самый большой вклад сюда внесла одна страна США тоже со своим антирекордом - 2833 умерших.

Визуально, в соотношении на плотность населения в США получается умирает от коронавируса на моменте примерно в два раза больше людей, чем у нас. Вчера в мире очередной антирекорд по умершим от коронавируса - 12 378 человек.Причём самый большой вклад сюда внесла одна страна США тоже со своим антирекордом - 2833 умерших.Визуально, в соотношении на плотность населения в США получается умирает от коронавируса на моменте примерно в два раза больше людей, чем у нас.

утверждать что все умерли именно от коронавируса нельзя, так как в статистику вносят всех у кого был обнаружен короновирус, а не только тех кто умер именно по этой причине... утверждать что все умерли именно от коронавируса нельзя, так как в статистику вносят всех у кого был обнаружен короновирус, а не только тех кто умер именно по этой причине...



Я думаю вам точно ничего утверждать нельзя по вопросам медицины, поскольку у вас, в отличие от медицинской системы США, нет соответствующих знаний, кроме того как использовать парацетамол. Поэтому ваши советы американским медикам, что и как учитывать, они точно оставят без внимания. Я думаю вам точно ничего утверждать нельзя по вопросам медицины, поскольку у вас, в отличие от медицинской системы США, нет соответствующих знаний, кроме того как использовать парацетамол. Поэтому ваши советы американским медикам, что и как учитывать, они точно оставят без внимания. freeze 4 Повідомлень: 19345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4615 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 09:57 Тракторист написав: freeze написав: Экс-президент Франции Жискар Д'Эстен скончался из-за последствий COVID-19, сообщает АФП. Экс-президент Франции Жискар Д'Эстен скончался из-за последствий COVID-19, сообщает АФП.

в возрасте 94 года при средней продолжительности жизни во Франции 86/79 у женщин/мужчин... в возрасте 94 года при средней продолжительности жизни во Франции 86/79 у женщин/мужчин...

Ещё бы жить и жить ...

Короновирус никого не щадит Ещё бы жить и жить ...Короновирус никого не щадит Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13422 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7384 раз. Подякували: 3521 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 10:02 Тракторист написав: или от банального столбняка, от которого уже больше полугода в Украине нет вакцины... или от банального столбняка, от которого уже больше полугода в Украине нет вакцины...



Вопреки расхожему мнению бабушек у подъезда умереть от столбняка или от герпеса в Украине, даже сейчас, весьма непросто. "Редкая удача"(C)

Уж лучше давайте про тубуркулёз, там хоть 10 человек в день умирает в Украине, во много раз больше, чем от столбняка и герпеса. Вопреки расхожему мнению бабушек у подъезда умереть от столбняка или от герпеса в Украине, даже сейчас, весьма непросто. "Редкая удача"(C)Уж лучше давайте про тубуркулёз, там хоть 10 человек в день умирает в Украине, во много раз больше, чем от столбняка и герпеса. freeze 4 Повідомлень: 19345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4615 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 10:05 freeze, а сколько тестов на герпес сделано?

Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшная



Кстати, а что там по огнестрелам и смертельным ДТП? Если делать тесты - там тоже половина от короны умерло, если не больше

"Всем известно" (с), что корона вызывает различные "помутнения сознания". Так может у человека (пешехода, водителя) короновирус. Он вызвал какой-то приступ паники, и человек попал в ДТП. Это ж смерть от короны? Почему такие версии даже не рассматриваются? а сколько тестов на герпес сделано?Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшнаяКстати, а что там по огнестрелам и смертельным ДТП? Если делать тесты - там тоже половина от короны умерло, если не больше"Всем известно" (с), что корона вызывает различные "помутнения сознания". Так может у человека (пешехода, водителя) короновирус. Он вызвал какой-то приступ паники, и человек попал в ДТП. Это ж смерть от короны? Почему такие версии даже не рассматриваются? Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 03 гру, 2020 10:10, всього редагувалось 3 разів. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13422 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7384 раз. Подякували: 3521 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 10:07 stryzhko написав: Вкладчик1234 написав: "От короновируса", от "осложнений", от "последствий осложнений", "хз почему, но тест показал корону, поэтому пишем "от короны" ?

А яка різниця, якщо він по факту збільшує загальну смертність. В Україні з літніх 1500 в вдень і середніх 1700 виросли до 1900-2000 з жовтня місяця. Ви наче й не дурний, але прикидаєтеся професійно;)) А яка різниця, якщо він по факту збільшує. В Україні з літніх 1500 в вдень і середніх 1700 виросли до 1900-2000 з жовтня місяця. Ви наче й не дурний, але прикидаєтеся професійно;))

а какой вклад в увеличение общей смертности дало падения уровня жизни после 2014 года?... а какой вклад в увеличение общей смертности дало падения уровня жизни после 2014 года?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5158 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 10:10 Вкладчик1234 написав: freeze, а сколько тестов на герпес сделано?

Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшная а сколько тестов на герпес сделано?Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшная

вирусом гербеса заражено 90% населения, так что вполне можно при желании 90% смертей отнести к смертям "вызванными осложнениями от гербеса"... вирусом гербеса заражено 90% населения, так что вполне можно при желании 90% смертей отнести к смертям "вызванными осложнениями от гербеса"... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5158 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 10:20 Тракторист написав: Вкладчик1234 написав: freeze, а сколько тестов на герпес сделано?

Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшная а сколько тестов на герпес сделано?Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшная

вирусом гербеса заражено 90% населения, так что вполне можно при желании 90% смертей отнести к смертям "вызванными осложнениями от гербеса"... вирусом гербеса заражено 90% населения, так что вполне можно при желании 90% смертей отнести к смертям "вызванными осложнениями от гербеса"...



Вирусы гербеса . И эти люди учат Фаучи медицине )))

Они и в прошлые года в докоронавирусную эпоху жили эти вирусы гербеса

И умереть от осложнений герпеса моуг лишь единицы.

Давайте про ваш любимый туберкулёз лучше, а то пишите ахинею как из пещерного средневековья про герпес, столбняк. Вирусы гербеса. И эти люди учат Фаучи медицине )))Они и в прошлые года в докоронавирусную эпоху жили эти вирусы гербесаИ умереть от осложнений герпеса моуг лишь единицы.Давайте про ваш любимый туберкулёз лучше, а то пишите ахинею как из пещерного средневековья про герпес, столбняк. freeze 4 Повідомлень: 19345 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4615 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2370237123722373> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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