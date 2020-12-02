Вкладчик1234 написав:"От короновируса", от "осложнений", от "последствий осложнений", "хз почему, но тест показал корону, поэтому пишем "от короны" ?
А яка різниця, якщо він по факту збільшує загальну смертність. В Україні з літніх 1500 в вдень і середніх 1700 виросли до 1900-2000 з жовтня місяця. Ви наче й не дурний, але прикидаєтеся професійно;))
А может они умерли от вируса герпеса? или от "осложнений", "последствий осложнений", "хз от чего, но просто тест положительный"?
Без коронавируса не умирали, а с коронавирусом стали умирать больше. Внезапно, и каждый день. Считайте коронавирус катализатором, и не заморачивайте себе голову отчего умерли, просто тест положительный, а там хоть от осложнений или последствий осложнений или просто взяли и лишние 200 человек дополнительно умерли с положительным тестом, устали может быть.
freeze написав:Вчера в мире очередной антирекорд по умершим от коронавируса - 12 378 человек.
Причём самый большой вклад сюда внесла одна страна США тоже со своим антирекордом - 2833 умерших. Визуально, в соотношении на плотность населения в США получается умирает от коронавируса на моменте примерно в два раза больше людей, чем у нас.
утверждать что все умерли именно от коронавируса нельзя, так как в статистику вносят всех у кого был обнаружен короновирус, а не только тех кто умер именно по этой причине...
Я думаю вам точно ничего утверждать нельзя по вопросам медицины, поскольку у вас, в отличие от медицинской системы США, нет соответствующих знаний, кроме того как использовать парацетамол. Поэтому ваши советы американским медикам, что и как учитывать, они точно оставят без внимания.
Тракторист написав:или от банального столбняка, от которого уже больше полугода в Украине нет вакцины...
Вопреки расхожему мнению бабушек у подъезда умереть от столбняка или от герпеса в Украине, даже сейчас, весьма непросто. "Редкая удача"(C) Уж лучше давайте про тубуркулёз, там хоть 10 человек в день умирает в Украине, во много раз больше, чем от столбняка и герпеса.
freeze, а сколько тестов на герпес сделано? Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшная
Кстати, а что там по огнестрелам и смертельным ДТП? Если делать тесты - там тоже половина от короны умерло, если не больше "Всем известно" (с), что корона вызывает различные "помутнения сознания". Так может у человека (пешехода, водителя) короновирус. Он вызвал какой-то приступ паники, и человек попал в ДТП. Это ж смерть от короны? Почему такие версии даже не рассматриваются?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 03 гру, 2020 10:10, всього редагувалось 3 разів.
Вкладчик1234 написав:freeze, а сколько тестов на герпес сделано? Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшная
вирусом гербеса заражено 90% населения, так что вполне можно при желании 90% смертей отнести к смертям "вызванными осложнениями от гербеса"...
Вирусы гербеса . И эти люди учат Фаучи медицине ))) Они и в прошлые года в докоронавирусную эпоху жили эти вирусы гербеса И умереть от осложнений герпеса моуг лишь единицы. Давайте про ваш любимый туберкулёз лучше, а то пишите ахинею как из пещерного средневековья про герпес, столбняк.