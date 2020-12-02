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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2371237223732374>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:47

Министр здравоохранения США Алекс Азар сказал, вакцинирование начинается сразу после заседания его консультативного совета 10 декабря. К этому моменту уже будет готово 6 млн. вакцин. Ко второму кварталу, т.е. к весне, всё население США уже полностью будет обеспечено вакцинами. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:59

  Libo написав:Министр здравоохранения США Алекс Азар сказал, вакцинирование начинается сразу после заседания его консультативного совета 10 декабря. К этому моменту уже будет готово 6 млн. вакцин. Ко второму кварталу, т.е. к весне, всё население США уже полностью будет обеспечено вакцинами. :idea:

Это точно?
А что если нет? :)

Главное денег выделить, да побольше. "Вакцину" можно не поставлять. Или сразу выделить денег на утилизацию. Как со "свиным гриппом" :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Ко второму кварталу, т.е. к весне, всё население США уже полностью будет обеспечено вакцинами.

600 миллионов доз? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:21

  Вкладчик1234 написав:Кстати, придумал лайфхак для "илиты".
Раньше в смертельных ДТП у них сразу находили "первый приступ эпилепсии". А сейчас можно и попроще. Ну Вы поняли ;)

Ешё и тот факт,что Марадонна умер,а Rolling Stones ещё живы говорит о том,что дело вовсе не в наркотиках))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:29

  Мизантрóп написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, придумал лайфхак для "илиты".
Раньше в смертельных ДТП у них сразу находили "первый приступ эпилепсии". А сейчас можно и попроще. Ну Вы поняли ;)

Ешё и тот факт,что Марадонна умер,а Rolling Stones ещё живы говорит о том,что дело вовсе не в наркотиках))


може справа в дозуванні? :D
ролінги, між іншим, давно завязали. вік не той :)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кабмин пересмотрел планы на локдаун. Когда объявят и с какими ограничениями
Правительство рассматривает вариант введения локдауна на три недели уже в 2021 году – со 2 по 21 января.
Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Офисе президента и Кабинете министров.
Ранее о дате 2 января заявлял и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:42

wild.tomcat спорт-могила
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чому всі так очікують на вакцину ? Бо більше ніяких варіантів не проглядається ? У мене особисто ця вакцинація викликає дуже великі сумніви : 2 рази через 3 тижні з результатом через 3 тижні і дією на 3 місяці ( ну наприклад ) . 4 рази на рік вакцинуватися всім підряд ? Чи декому ? Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм . 4 рази на рік однаковим не принесе ніякої шкоди ?
Не треба мене записувати ні в яку секту . Просто читаю і розмірковую - що ж все-таки буде далі . І реального вих-оду не видно . Навіть карантини не допомагають - бо насправді розширяти сферу медицини в рази ніхто не буде ... Тим більше надовго ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:51

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:Данные по смертности за ноябрь неполные, но уже нехорошие. К концу недели должны быть догружены по селам, а на пока имеем избыточную смертность на уровне 10-12 тыс человек

Зображення

Что рождаемость упала до нуля? :shock:

до конца так никто и не мог обїяснить откуда этот ресурс берет цифры ... с какого такого инсайда , задолго до объявления официальных результатов :roll:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:52

  Puente написав:Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм .


Любая вакцина не ослабляет организм, а укрепляет и тренирует иммунитет, причём безопасно в отличие от живых вирусов и бактерий.

  Puente написав:і дією на 3 місяці ( ну наприклад )

В реальности, точно никто не знает насколько будет иммунитет после вакцинации.
После первых летних вакцинаций тех же американских вакцин, прошедших во время вторых фаз испытаний, особых нареканий в эффективности иммунитета не было высказано никем.
Хотя уже прошло почти полгода у некоторых провакцинированных. Конечно, тогда были вакцинированы лишь сотни добровольцев, но тем не менее. Сотни тоже показатель.
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