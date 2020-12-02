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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:47
Министр здравоохранения США Алекс Азар сказал, вакцинирование начинается сразу после заседания его консультативного совета 10 декабря. К этому моменту уже будет готово 6 млн. вакцин. Ко второму кварталу, т.е. к весне, всё население США уже полностью будет обеспечено вакцинами.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:59
Это точно?
А что если нет?
Главное денег выделить, да побольше. "Вакцину" можно не поставлять. Или сразу выделить денег на утилизацию. Как со "свиным гриппом"
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
600 миллионов доз?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:21
Ешё и тот факт,что Марадонна умер,а Rolling Stones ещё живы говорит о том,что дело вовсе не в наркотиках))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:29
може справа в дозуванні?
ролінги, між іншим, давно завязали. вік не той
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:42
wild.tomcat спорт-могила
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Чому всі так очікують на вакцину ? Бо більше ніяких варіантів не проглядається ? У мене особисто ця вакцинація викликає дуже великі сумніви : 2 рази через 3 тижні з результатом через 3 тижні і дією на 3 місяці ( ну наприклад ) . 4 рази на рік вакцинуватися всім підряд ? Чи декому ? Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм . 4 рази на рік однаковим не принесе ніякої шкоди ?
Не треба мене записувати ні в яку секту . Просто читаю і розмірковую - що ж все-таки буде далі . І реального вих-оду не видно . Навіть карантини не допомагають - бо насправді розширяти сферу медицини в рази ніхто не буде ... Тим більше надовго ...
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:51
до конца так никто и не мог объяснить откуда этот ресурс берет цифры ... с какого такого инсайда , задолго до объявления официальных результатов
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 гру, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:52
Любая вакцина не ослабляет организм, а укрепляет и тренирует иммунитет, причём безопасно в отличие от живых вирусов и бактерий.
В реальности, точно никто не знает насколько будет иммунитет после вакцинации.
После первых летних вакцинаций тех же американских вакцин, прошедших во время вторых фаз испытаний, особых нареканий в эффективности иммунитета не было высказано никем.
Хотя уже прошло почти полгода у некоторых провакцинированных. Конечно, тогда были вакцинированы лишь сотни добровольцев, но тем не менее. Сотни тоже показатель.
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