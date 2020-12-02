Додано: Чет 03 гру, 2020 14:00

Puente написав: Чому всі так очікують на вакцину ? Бо більше ніяких варіантів не проглядається ? У мене особисто ця вакцинація викликає дуже великі сумніви : 2 рази через 3 тижні з результатом через 3 тижні і дією на 3 місяці ( ну наприклад ) . 4 рази на рік вакцинуватися всім підряд ? Чи декому ? Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм . 4 рази на рік однаковим не принесе ніякої шкоди ?

Не треба мене записувати ні в яку секту . Просто читаю і розмірковую - що ж все-таки буде далі . І реального вих-оду не видно . Навіть карантини не допомагають - бо насправді розширяти сферу медицини в рази ніхто не буде ... Тим більше надовго ... Чому всі так очікують на вакцину ? Бо більше ніяких варіантів не проглядається ? У мене особисто ця вакцинація викликає дуже великі сумніви : 2 рази через 3 тижні з результатом через 3 тижні і дією на 3 місяці ( ну наприклад ) . 4 рази на рік вакцинуватися всім підряд ? Чи декому ? Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм . 4 рази на рік однаковим не принесе ніякої шкоди ?Не треба мене записувати ні в яку секту . Просто читаю і розмірковую - що ж все-таки буде далі . І реального вих-оду не видно . Навіть карантини не допомагають - бо насправді розширяти сферу медицини в рази ніхто не буде ... Тим більше надовго ...

Буквально вчора на просторах FB натрапив на розлогі міркування з цих питань:У мене три запитання до ковідних "вакцинаторів". І я не намаюсь нікого піддіти. Я реально дивуюсь цьому "плюралізму думок в одній голові" вакцинаторів.1. Якщо за Вашими ж твердженнями немає довготривалого імунітету у перехворівших, а лише 3-4 місяці, то про яку вакцинацію Ви взагалі ведете мову?2. Виходячи із першого запитання, нам пропонують вакцинуватися через кожні 3-4 місяці все життя?3. Чому ні один "вакцинатор" взагалі не говорить про те, що кожного, хто буде вакцинуватися під час епідемії необхідно перед цим перевірити на наявність в нього вірусу, шляхом ПЛР-тестування, ізолювати на час від забору матеріалу і до отримання негативного результату, щоб він не заразився в цьому проміжку і тільки тоді вакцинувати. Бо, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді хвороби, то вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину. І це не жарт. Це елементарні знання, які повинен мати будь-хто з медичним дипломом.А, якщо так і нам про це просто скажуть потім, то беремо в руки калькулятор і множимо нехай навіть 30 мільйонів українців, яких планують вакцинувати, навіть лише на 800 гривень за тест і маємо що? Маємо 24 МІЛЬЯРДИ гривень на ПЛР-тестах. Трохи менше мільярда доларів. Ну, не ми маємо. Лабораторії будуть мати. Додаємо ціну вакцини.Ну і на останок риторичне запитання. Тепер кожні 3-4 місяці за планом "вакцинаторів"ми будемо все життя збагачувати власників фармацевтично-лабораторного бізнесу на 1 млрд. $?Р.S. Я не кажу, що люди не хворіють через коронавірус. Я звертаю увагу на те, що нас хтось вже аж дуже сильно дурить. А кошти треба спрямовувати на заходи з підвищення імунітету, пропаганду здорового способу життя, контроль за якістю харчових продуктів, які є основою зниження загального імунітету, якісну медичну допомогу з індивідуальним підходом до кожного пацієнта, основану на знаннях лікаря, а не на дурнуватих протоколах лікування, і на якісну медичну освіту. А не на вакцинне шарлатанство і асфальт.