Вкладчик1234 написав:"От короновируса", от "осложнений", от "последствий осложнений", "хз почему, но тест показал корону, поэтому пишем "от короны" ?
А яка різниця, якщо він по факту збільшує загальну смертність. В Україні з літніх 1500 в вдень і середніх 1700 виросли до 1900-2000 з жовтня місяця. Ви наче й не дурний, але прикидаєтеся професійно;))
поки що немає офіційних джерел, тим більше я вже приводив інструкцію міністерства , щодо приховування такої статистики, а той сайт що ви навели вище , робиться студентом на ноуті за 100 доларів за 1 день
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze Ну про укріплення імунітету після вакцинації - це так - але це вже потім , коли організм це все переварив . А в проміжку - осаблює . Колись так оздоровився вакцинацією від правця ( а вона ж комплексна - від різного ) - що останню дозу не пішов приймати , бо реально з горлом ніяк не міг розрулити - типу і не хворий , але і не здоровий . Ну і вже у нас ( в Києві так точно ) з"являється все більше повторно хворих ( які в березні-квітні хворіли ) - так що обмежений термін дії точно ... Для себе визначив 3 місяці ( тобто у мене десь до лютого ) ...
Тракторист написав:или от банального столбняка, от которого уже больше полугода в Украине нет вакцины...
Вопреки расхожему мнению бабушек у подъезда умереть от столбняка или от герпеса в Украине, даже сейчас, весьма непросто. "Редкая удача"(C) ...
Вы либо не в курсе либо ... для красного словца а ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ?
В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення 01 вересень, 22:50 В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення Смертність від правця складає 50-95%, а тому лікарі наголошують на щепленні від цієї хвороби. Адже належного лікування медицина в Україні проти правця надати не може.
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 гру, 2020 14:17, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Puente написав:Чому всі так очікують на вакцину ? Бо більше ніяких варіантів не проглядається ? У мене особисто ця вакцинація викликає дуже великі сумніви : 2 рази через 3 тижні з результатом через 3 тижні і дією на 3 місяці ( ну наприклад ) . 4 рази на рік вакцинуватися всім підряд ? Чи декому ? Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм . 4 рази на рік однаковим не принесе ніякої шкоди ? Не треба мене записувати ні в яку секту . Просто читаю і розмірковую - що ж все-таки буде далі . І реального вих-оду не видно . Навіть карантини не допомагають - бо насправді розширяти сферу медицини в рази ніхто не буде ... Тим більше надовго ...
Буквально вчора на просторах FB натрапив на розлогі міркування з цих питань:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 9847158246 У мене три запитання до ковідних "вакцинаторів". І я не намаюсь нікого піддіти. Я реально дивуюсь цьому "плюралізму думок в одній голові" вакцинаторів. 1. Якщо за Вашими ж твердженнями немає довготривалого імунітету у перехворівших, а лише 3-4 місяці, то про яку вакцинацію Ви взагалі ведете мову? 2. Виходячи із першого запитання, нам пропонують вакцинуватися через кожні 3-4 місяці все життя? 3. Чому ні один "вакцинатор" взагалі не говорить про те, що кожного, хто буде вакцинуватися під час епідемії необхідно перед цим перевірити на наявність в нього вірусу, шляхом ПЛР-тестування, ізолювати на час від забору матеріалу і до отримання негативного результату, щоб він не заразився в цьому проміжку і тільки тоді вакцинувати. Бо, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді хвороби, то вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину. І це не жарт. Це елементарні знання, які повинен мати будь-хто з медичним дипломом. А, якщо так і нам про це просто скажуть потім, то беремо в руки калькулятор і множимо нехай навіть 30 мільйонів українців, яких планують вакцинувати, навіть лише на 800 гривень за тест і маємо що? Маємо 24 МІЛЬЯРДИ гривень на ПЛР-тестах. Трохи менше мільярда доларів. Ну, не ми маємо. Лабораторії будуть мати. Додаємо ціну вакцини. Ну і на останок риторичне запитання. Тепер кожні 3-4 місяці за планом "вакцинаторів"ми будемо все життя збагачувати власників фармацевтично-лабораторного бізнесу на 1 млрд. $? Р.S. Я не кажу, що люди не хворіють через коронавірус. Я звертаю увагу на те, що нас хтось вже аж дуже сильно дурить. А кошти треба спрямовувати на заходи з підвищення імунітету, пропаганду здорового способу життя, контроль за якістю харчових продуктів, які є основою зниження загального імунітету, якісну медичну допомогу з індивідуальним підходом до кожного пацієнта, основану на знаннях лікаря, а не на дурнуватих протоколах лікування, і на якісну медичну освіту. А не на вакцинне шарлатанство і асфальт.
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Вкладчик1234 написав:freeze, а сколько тестов на герпес сделано? Если так же вносить статистику по герпесу как по короне ("от герпеса", от "осложнений герпеса", от "последствий осложнений герпеса", "хз от чего, просто тест положительный", "устал от жизни, тест положительный"), да ещё и с тестами 50на50, - статистика будет такая же, как и по короне, а может ещё более страшная
Кстати, а что там по огнестрелам и смертельным ДТП? Если делать тесты - там тоже половина от короны умерло, если не больше "Всем известно" (с), что корона вызывает различные "помутнения сознания". Так может у человека (пешехода, водителя) короновирус. Он вызвал какой-то приступ паники, и человек попал в ДТП. Это ж смерть от короны? Почему такие версии даже не рассматриваются?
вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса , вакцина в дефиците и есть только производства РФ , но тут нету врачей что бы сказали свое мнение . пока останавливает только то что аптека на другом конце города и у меня еще есть кашель , как только выздоровлю полностью пройду курс ценой 100 евро
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Тракторист написав:или от банального столбняка, от которого уже больше полугода в Украине нет вакцины...
Вопреки расхожему мнению бабушек у подъезда умереть от столбняка или от герпеса в Украине, даже сейчас, весьма непросто. "Редкая удача"(C) ...
Вы либо не в курсе либо врете для красного словца а ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ?
В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення 01 вересень, 22:50 В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення Смертність від правця складає 50-95%, а тому лікарі наголошують на щепленні від цієї хвороби. Адже належного лікування медицина в Україні проти правця надати не може.
и не примазывайте сюда политику , мне по-фигу кто заплатил Комару я тоже оплатил Комару сколько там 12 доларов и еще пару книг взял
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Puente написав:Ну і вже у нас ( в Києві так точно ) з"являється все більше повторно хворих ( які в березні-квітні хворіли ) - так що обмежений термін дії точно ... Для себе визначив 3 місяці ( тобто у мене десь до лютого ) ...
Повторно хворіють дуже мало. Імунітет, від вакцини, буде не менше року. Після року бажано повторити щеплення, тоді антитіла будуть кілька років. Цілком може бути, що знайдуть мішень, з якоїсь частини віруса, з багаторічним імунним захистом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andriykulyk76 О ! Тобто це якби на виду ... Ну - про те , що дурять - це таке ... Ясно , що це дуже великий бізнес , але , як на мене , просто поки ніхто не бачить варіантів . Щось давненько про Швецію нічого не чув толкового - як воно там у них . ВООЗ в принципі теж говорять , що вакцина не буде панацеєю ... У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції ...
Тракторист написав:или от банального столбняка, от которого уже больше полугода в Украине нет вакцины...
Вопреки расхожему мнению бабушек у подъезда умереть от столбняка или от герпеса в Украине, даже сейчас, весьма непросто. "Редкая удача"(C) ...
Вы либо не в курсе либо ... для красного словца а ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ?
В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення 01 вересень, 22:50 В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення Смертність від правця складає 50-95%, а тому лікарі наголошують на щепленні від цієї хвороби. Адже належного лікування медицина в Україні проти правця надати не може.
ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент... Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть: