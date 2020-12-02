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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2373237423752376> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 29 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 38 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 19% 17 Всього голосів : 89 Додано: Чет 03 гру, 2020 14:38 andriykulyk76 написав: ... Бо, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді хвороби, то вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину. І це не жарт. Це елементарні знання, які повинен мати будь-хто з медичним дипломом.

... ... Бо, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді хвороби, то вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину. І це не жарт. Це елементарні знання, які повинен мати будь-хто з медичним дипломом....

Это, действительно "не жарт", а какой-то антинаучный бред: вакцина "учит" имунитет бороться с конкретным вирусом. Если этот вирус уже есть в организме, но еще не распознан имунной системой -- тем лучше -- распознование начнется раньше.

Остальную простыню бреда коментировать лень... Это, действительно "не жарт", а какой-то антинаучный бред: вакцина "учит" имунитет бороться с конкретным вирусом. Если этот вирус уже есть в организме, но еще не распознан имунной системой -- тем лучше -- распознование начнется раньше.Остальную простыню бреда коментировать лень... _hunter Повідомлень: 3154 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:42 yama написав: вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса



Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ? Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ? freeze 4 Повідомлень: 19350 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:45 Puente написав: У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції ... У мене складається враження , що щось намагається запустити механізм природнього відбору в людській популяції ...



Запросто таке може бути.

Адже в останні роки, якщо почитати Facebook та і інші форуми, то складається враження, що глупість людська вже давно перейшла всі межі Запросто таке може бути.Адже в останні роки, якщо почитати Facebook та і інші форуми, то складається враження, що глупість людська вже давно перейшла всі межі justit Повідомлень: 4908 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:45 Puente написав: Ну і вже у нас ( в Києві так точно ) з"являється все більше повторно хворих ( які в березні-квітні хворіли ) - так що обмежений термін дії точно ... Для себе визначив 3 місяці ( тобто у мене десь до лютого ) ... Ну і вже у нас ( в Києві так точно ) з"являється все більше повторно хворих ( які в березні-квітні хворіли ) - так що обмежений термін дії точно ... Для себе визначив 3 місяці ( тобто у мене десь до лютого ) ...



Иммунологи говорят, что механизм возникновения иммунитета при собственно болезни и при вакцинации разный.

Анча Баранова как-то в своей лекции поднимала эту тему, по всем намёткам в среднем иммунитет после вакцинации должен быть дольше, чем после болезни, особенно после болезни прошедшей в лёгкой форме. Но как говорится время покажет, конечно. Иммунологи говорят, что механизм возникновения иммунитета при собственно болезни и при вакцинации разный.Анча Баранова как-то в своей лекции поднимала эту тему, по всем намёткам в среднем иммунитет после вакцинации должен быть дольше, чем после болезни, особенно после болезни прошедшей в лёгкой форме. Но как говорится время покажет, конечно. freeze 4 Повідомлень: 19350 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:47 _hunter написав: ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...

Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:

Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1

ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя

495.00 Забронировать ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:



Кнопка Забронировать не нажимается.

Ddos-ят их, или нет в наличии? Кнопка Забронировать не нажимается.Ddos-ят их, или нет в наличии? Востаннє редагувалось justit в Чет 03 гру, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз. justit Повідомлень: 4908 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:47 andriykulyk76 написав: Puente написав: Чому всі так очікують на вакцину ? Бо більше ніяких варіантів не проглядається ? У мене особисто ця вакцинація викликає дуже великі сумніви : 2 рази через 3 тижні з результатом через 3 тижні і дією на 3 місяці ( ну наприклад ) . 4 рази на рік вакцинуватися всім підряд ? Чи декому ? Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм . 4 рази на рік однаковим не принесе ніякої шкоди ?

Не треба мене записувати ні в яку секту . Просто читаю і розмірковую - що ж все-таки буде далі . І реального вих-оду не видно . Навіть карантини не допомагають - бо насправді розширяти сферу медицини в рази ніхто не буде ... Тим більше надовго ... Чому всі так очікують на вакцину ? Бо більше ніяких варіантів не проглядається ? У мене особисто ця вакцинація викликає дуже великі сумніви : 2 рази через 3 тижні з результатом через 3 тижні і дією на 3 місяці ( ну наприклад ) . 4 рази на рік вакцинуватися всім підряд ? Чи декому ? Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм . 4 рази на рік однаковим не принесе ніякої шкоди ?Не треба мене записувати ні в яку секту . Просто читаю і розмірковую - що ж все-таки буде далі . І реального вих-оду не видно . Навіть карантини не допомагають - бо насправді розширяти сферу медицини в рази ніхто не буде ... Тим більше надовго ...



Буквально вчора на просторах FB натрапив на розлогі міркування з цих питань:



https://www.facebook.com/permalink.php? ... 9847158246

У мене три запитання до ковідних "вакцинаторів". І я не намаюсь нікого піддіти. Я реально дивуюсь цьому "плюралізму думок в одній голові" вакцинаторів.

1. Якщо за Вашими ж твердженнями немає довготривалого імунітету у перехворівших, а лише 3-4 місяці, то про яку вакцинацію Ви взагалі ведете мову?

2. Виходячи із першого запитання, нам пропонують вакцинуватися через кожні 3-4 місяці все життя?

3. Чому ні один "вакцинатор" взагалі не говорить про те, що кожного, хто буде вакцинуватися під час епідемії необхідно перед цим перевірити на наявність в нього вірусу, шляхом ПЛР-тестування, ізолювати на час від забору матеріалу і до отримання негативного результату, щоб він не заразився в цьому проміжку і тільки тоді вакцинувати. Бо, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді хвороби, то вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину. І це не жарт. Це елементарні знання, які повинен мати будь-хто з медичним дипломом.

А, якщо так і нам про це просто скажуть потім, то беремо в руки калькулятор і множимо нехай навіть 30 мільйонів українців, яких планують вакцинувати, навіть лише на 800 гривень за тест і маємо що? Маємо 24 МІЛЬЯРДИ гривень на ПЛР-тестах. Трохи менше мільярда доларів. Ну, не ми маємо. Лабораторії будуть мати. Додаємо ціну вакцини.

Ну і на останок риторичне запитання. Тепер кожні 3-4 місяці за планом "вакцинаторів"ми будемо все життя збагачувати власників фармацевтично-лабораторного бізнесу на 1 млрд. $?

Р.S. Я не кажу, що люди не хворіють через коронавірус. Я звертаю увагу на те, що нас хтось вже аж дуже сильно дурить. А кошти треба спрямовувати на заходи з підвищення імунітету, пропаганду здорового способу життя, контроль за якістю харчових продуктів, які є основою зниження загального імунітету, якісну медичну допомогу з індивідуальним підходом до кожного пацієнта, основану на знаннях лікаря, а не на дурнуватих протоколах лікування, і на якісну медичну освіту. А не на вакцинне шарлатанство і асфальт. Буквально вчора на просторах FB натрапив на розлогі міркування з цих питань:У мене три запитання до ковідних "вакцинаторів". І я не намаюсь нікого піддіти. Я реально дивуюсь цьому "плюралізму думок в одній голові" вакцинаторів.1. Якщо за Вашими ж твердженнями немає довготривалого імунітету у перехворівших, а лише 3-4 місяці, то про яку вакцинацію Ви взагалі ведете мову?2. Виходячи із першого запитання, нам пропонують вакцинуватися через кожні 3-4 місяці все життя?3. Чому ні один "вакцинатор" взагалі не говорить про те, що кожного, хто буде вакцинуватися під час епідемії необхідно перед цим перевірити на наявність в нього вірусу, шляхом ПЛР-тестування, ізолювати на час від забору матеріалу і до отримання негативного результату, щоб він не заразився в цьому проміжку і тільки тоді вакцинувати. Бо, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді хвороби, то вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину. І це не жарт. Це елементарні знання, які повинен мати будь-хто з медичним дипломом.А, якщо так і нам про це просто скажуть потім, то беремо в руки калькулятор і множимо нехай навіть 30 мільйонів українців, яких планують вакцинувати, навіть лише на 800 гривень за тест і маємо що? Маємо 24 МІЛЬЯРДИ гривень на ПЛР-тестах. Трохи менше мільярда доларів. Ну, не ми маємо. Лабораторії будуть мати. Додаємо ціну вакцини.Ну і на останок риторичне запитання. Тепер кожні 3-4 місяці за планом "вакцинаторів"ми будемо все життя збагачувати власників фармацевтично-лабораторного бізнесу на 1 млрд. $?Р.S. Я не кажу, що люди не хворіють через коронавірус. Я звертаю увагу на те, що нас хтось вже аж дуже сильно дурить. А кошти треба спрямовувати на заходи з підвищення імунітету, пропаганду здорового способу життя, контроль за якістю харчових продуктів, які є основою зниження загального імунітету, якісну медичну допомогу з індивідуальним підходом до кожного пацієнта, основану на знаннях лікаря, а не на дурнуватих протоколах лікування, і на якісну медичну освіту. А не на вакцинне шарлатанство і асфальт.

1. О сроках иммунитета после вакцинации толком ничего не известно.

Возможно, 3-4 месяца, возможно, полгода, а, может, и значительно дольше. Данных пока что, естественно, нет. Посмотрим. На сегодня все разговоры на эту тему - чистые спекуляции.



2. Отсюда, ответ на второй вопрос пока что не кто не даст и рассуждения на эту тему, опять же, могут быть только спекулятивными.



3. Недавно давал ссылку на статью о составе вакцин - https://focus.ua/technologies/468203-a-chto-v-ampule-iz-chego-sostoyat-poyavivshiesya-vakciny-ot-koronavirusa .

Содержат вирус (хотя бы инактивированный) только китайские вакцины Sinovac и Sinopharm.

Так что вряд ли "вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину", скорее, усилит иммунный ответ.

Но не специалист, утверждать не берусь.

4. "кошти треба спрямовувати" на многое.

Но как "підвищувати імунітет" пока что никто не знает. Какое питание должно быть для "підвищення імунітету", тоже не известно.

А на чём должны основываться "знання лікаря"? Не на "дурнуватих протоколах"? Каждый практикующий врач должен быть учёным и разрабатывать собственную методику лечения?

Я себе представляю результаты такого лечения!



Можно ещё много писать, но смысла не вижу. Бороться со спекулятивными утверждениями бесполезно.

Да, мы не знаем ответа на все вопросы. Более того, вероятно не знаем больше, чем знаем. Ну так надо работать, изучать, а не объявлять всё чушью.



Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник 1. О сроках иммунитета после вакцинации толком ничего не известно.Возможно, 3-4 месяца, возможно, полгода, а, может, и значительно дольше. Данных пока что, естественно, нет. Посмотрим. На сегодня все разговоры на эту тему - чистые спекуляции.2. Отсюда, ответ на второй вопрос пока что не кто не даст и рассуждения на эту тему, опять же, могут быть только спекулятивными.3. Недавно давал ссылку на статью о составе вакцин -Содержат вирус (хотя бы инактивированный)китайские вакцины Sinovac и Sinopharm.Так что вряд ли "вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину", скорее, усилит иммунный ответ.Но не специалист, утверждать не берусь.4. "кошти треба спрямовувати" на многое.Но как "підвищувати імунітет" пока что никто не знает. Какое питание должно быть для "підвищення імунітету", тоже не известно.А на чём должны основываться "знання лікаря"? Не на "дурнуватих протоколах"? Каждый практикующий врач должен быть учёным и разрабатывать собственную методику лечения?Я себе представляю результаты такого лечения!Можно ещё много писать, но смысла не вижу. Бороться со спекулятивными утверждениями бесполезно.Да, мы не знаем ответа на все вопросы. Более того, вероятно не знаем больше, чем знаем. Ну так надо работать, изучать, а не объявлять всё чушью. ЛАД 2 Повідомлень: 17871 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4315 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:48 yama написав: Вы либо не в курсе либо ... для красного словца

а ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ? Вы либо не в курсе либо ... для красного словцаа ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ?



И что нет анатоксина ?

Сколько умерло за этот период от столбняка ? Несколько человек.

Попробуйте найти тот столбняк сначала, сильно постараться надо. Как джек-пот найти.

Тому столбняку до туберкулёза как до солнца. И что нет анатоксина ?Сколько умерло за этот период от столбняка ? Несколько человек.Попробуйте найти тот столбняк сначала, сильно постараться надо. Как джек-пот найти.Тому столбняку до туберкулёза как до солнца. freeze 4 Повідомлень: 19350 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4616 раз. Подякували: 7366 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:52 freeze написав: yama написав: вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса



Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ? Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?

есть разные виды герпеса

https://otzovik.com/review_10722314.html

https://likarska-sprava.com.ua/vakciny- ... 3-ml-5-sht

реклама тут https://iz.ru/733834/valeriia-nodelman/ ... abolevanie есть разные виды герпесареклама тут Востаннє редагувалось yama в Чет 03 гру, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3076 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6099 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:52 yama написав: ....

вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса , вакцина в дефиците и есть только производства РФ ... ....вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса , вакцина в дефиците и есть только производства РФ ...

Не уверен, что вакцина от герпеса лечит его.

Или Вы хотите сначала пройти курс лечения?

Конечно, вольному воля, но я бы не заморачивался. Вреда от лечения может быть больше, чем пользы от избавления. Вирус достаточно безвредный.

Как-то читал, что герпес даже препятствует развитию некоторых форм рака. Не уверен, что вакцина от герпеса лечит его.Или Вы хотите сначала пройти курс лечения?Конечно, вольному воля, но я бы не заморачивался. Вреда от лечения может быть больше, чем пользы от избавления. Вирус достаточно безвредный.Как-то читал, что герпес даже препятствует развитию некоторых форм рака. ЛАД 2 Повідомлень: 17871 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4315 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 14:59 justit написав: _hunter написав: ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...

Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:

Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1

ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя

495.00 Забронировать ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:



Кнопка Забронировать не нажимается.

Ddos-ят их, или нет в наличии? Кнопка Забронировать не нажимается.Ddos-ят их, или нет в наличии?

Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?

На сайте все прекрасно нажимается... Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?На сайте все прекрасно нажимается... _hunter Повідомлень: 3154 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2373237423752376> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7317 1689103

proftpd66 Чет 03 гру, 2020 15:22