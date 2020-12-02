andriykulyk76 написав:... Бо, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді хвороби, то вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину. І це не жарт. Це елементарні знання, які повинен мати будь-хто з медичним дипломом. ...
Это, действительно "не жарт", а какой-то антинаучный бред: вакцина "учит" имунитет бороться с конкретным вирусом. Если этот вирус уже есть в организме, но еще не распознан имунной системой -- тем лучше -- распознование начнется раньше. Остальную простыню бреда коментировать лень...
Puente написав:Ну і вже у нас ( в Києві так точно ) з"являється все більше повторно хворих ( які в березні-квітні хворіли ) - так що обмежений термін дії точно ... Для себе визначив 3 місяці ( тобто у мене десь до лютого ) ...
Иммунологи говорят, что механизм возникновения иммунитета при собственно болезни и при вакцинации разный. Анча Баранова как-то в своей лекции поднимала эту тему, по всем намёткам в среднем иммунитет после вакцинации должен быть дольше, чем после болезни, особенно после болезни прошедшей в лёгкой форме. Но как говорится время покажет, конечно.
Puente написав:Чому всі так очікують на вакцину ? Бо більше ніяких варіантів не проглядається ? У мене особисто ця вакцинація викликає дуже великі сумніви : 2 рази через 3 тижні з результатом через 3 тижні і дією на 3 місяці ( ну наприклад ) . 4 рази на рік вакцинуватися всім підряд ? Чи декому ? Будь-яка вакцинація злегка послаблює організм . 4 рази на рік однаковим не принесе ніякої шкоди ? Не треба мене записувати ні в яку секту . Просто читаю і розмірковую - що ж все-таки буде далі . І реального вих-оду не видно . Навіть карантини не допомагають - бо насправді розширяти сферу медицини в рази ніхто не буде ... Тим більше надовго ...
Буквально вчора на просторах FB натрапив на розлогі міркування з цих питань:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 9847158246 У мене три запитання до ковідних "вакцинаторів". І я не намаюсь нікого піддіти. Я реально дивуюсь цьому "плюралізму думок в одній голові" вакцинаторів. 1. Якщо за Вашими ж твердженнями немає довготривалого імунітету у перехворівших, а лише 3-4 місяці, то про яку вакцинацію Ви взагалі ведете мову? 2. Виходячи із першого запитання, нам пропонують вакцинуватися через кожні 3-4 місяці все життя? 3. Чому ні один "вакцинатор" взагалі не говорить про те, що кожного, хто буде вакцинуватися під час епідемії необхідно перед цим перевірити на наявність в нього вірусу, шляхом ПЛР-тестування, ізолювати на час від забору матеріалу і до отримання негативного результату, щоб він не заразився в цьому проміжку і тільки тоді вакцинувати. Бо, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді хвороби, то вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину. І це не жарт. Це елементарні знання, які повинен мати будь-хто з медичним дипломом. А, якщо так і нам про це просто скажуть потім, то беремо в руки калькулятор і множимо нехай навіть 30 мільйонів українців, яких планують вакцинувати, навіть лише на 800 гривень за тест і маємо що? Маємо 24 МІЛЬЯРДИ гривень на ПЛР-тестах. Трохи менше мільярда доларів. Ну, не ми маємо. Лабораторії будуть мати. Додаємо ціну вакцини. Ну і на останок риторичне запитання. Тепер кожні 3-4 місяці за планом "вакцинаторів"ми будемо все життя збагачувати власників фармацевтично-лабораторного бізнесу на 1 млрд. $? Р.S. Я не кажу, що люди не хворіють через коронавірус. Я звертаю увагу на те, що нас хтось вже аж дуже сильно дурить. А кошти треба спрямовувати на заходи з підвищення імунітету, пропаганду здорового способу життя, контроль за якістю харчових продуктів, які є основою зниження загального імунітету, якісну медичну допомогу з індивідуальним підходом до кожного пацієнта, основану на знаннях лікаря, а не на дурнуватих протоколах лікування, і на якісну медичну освіту. А не на вакцинне шарлатанство і асфальт.
1. О сроках иммунитета после вакцинации толком ничего не известно. Возможно, 3-4 месяца, возможно, полгода, а, может, и значительно дольше. Данных пока что, естественно, нет. Посмотрим. На сегодня все разговоры на эту тему - чистые спекуляции.
2. Отсюда, ответ на второй вопрос пока что не кто не даст и рассуждения на эту тему, опять же, могут быть только спекулятивными.
3. Недавно давал ссылку на статью о составе вакцин - https://focus.ua/technologies/468203-a-chto-v-ampule-iz-chego-sostoyat-poyavivshiesya-vakciny-ot-koronavirusa. Содержат вирус (хотя бы инактивированный) только китайские вакцины Sinovac и Sinopharm. Так что вряд ли "вакцина просто може швидше її спровокувати, а може і вбити людину", скорее, усилит иммунный ответ. Но не специалист, утверждать не берусь. 4. "кошти треба спрямовувати" на многое. Но как "підвищувати імунітет" пока что никто не знает. Какое питание должно быть для "підвищення імунітету", тоже не известно. А на чём должны основываться "знання лікаря"? Не на "дурнуватих протоколах"? Каждый практикующий врач должен быть учёным и разрабатывать собственную методику лечения? Я себе представляю результаты такого лечения!
Можно ещё много писать, но смысла не вижу. Бороться со спекулятивными утверждениями бесполезно. Да, мы не знаем ответа на все вопросы. Более того, вероятно не знаем больше, чем знаем. Ну так надо работать, изучать, а не объявлять всё чушью.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник
yama написав:Вы либо не в курсе либо ... для красного словца а ничего что Анатоксина в Украине НЕТУ ?
И что нет анатоксина ? Сколько умерло за этот период от столбняка ? Несколько человек. Попробуйте найти тот столбняк сначала, сильно постараться надо. Как джек-пот найти. Тому столбняку до туберкулёза как до солнца.
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 гру, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:.... вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса , вакцина в дефиците и есть только производства РФ ...
Не уверен, что вакцина от герпеса лечит его. Или Вы хотите сначала пройти курс лечения? Конечно, вольному воля, но я бы не заморачивался. Вреда от лечения может быть больше, чем пользы от избавления. Вирус достаточно безвредный. Как-то читал, что герпес даже препятствует развитию некоторых форм рака.