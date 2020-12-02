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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2373237423752376

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 89
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
29
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
38
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:59

  yama написав:
  freeze написав:
  yama написав:вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса


Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?

есть разные виды герпеса
https://otzovik.com/review_10722314.html
https://likarska-sprava.com.ua/vakciny- ... 3-ml-5-sht
реклама тут https://iz.ru/733834/valeriia-nodelman/ ... abolevanie


И что против всех штаммов будете вакцинироваться и перед этим сдадите тесты на каждый штамм ?
Смысл от этого, если герпес несмертельное заболевание, и большинство людей, подавляющее большинство, до глубокой старости живут с этим герпесом и в ус не дуют.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:09

  _hunter написав:Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь? :shock:
На сайте все прекрасно нажимается...


Сайт как бы нужно загуглить, не? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:16

  freeze написав:
  yama написав:вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса


Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?

по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:18

  justit написав:
  _hunter написав:Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь? :shock:
На сайте все прекрасно нажимается...


Сайт как бы нужно загуглить, не? :D

И? Или это мне предлагается сделать? -- может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:26

  _hunter написав:ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...
Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:

Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1
ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя
495.00 Забронировать


вы дали ссылку на вакцину. Но бывает сыворотка , это если человек по какой-то причине не вакцинировался вовремя , а там не одна вакцина на всю жизнь , а каждых 10 лет , много здесь тех кто сделал прививку на протяжении последних 10 лет? , так вот если человек уже болен то ему вводят сыворотку , которой в Украине почти нет ... а Вакцин полно

Состав. Препарат представляет собой иммуноглобулиновую фракцию сыворотки крови лошадей, иммунизированных столбнячным, анатоксином или токсином, содержащую специфические антитела. 1 мл содержит не менее 1200 международных антитоксических единиц активности (МЕ). Выпускается в комплекте с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100, которая представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без осадка.

без сыворотки летальность 50-90%
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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