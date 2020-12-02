|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:59
И что против всех штаммов будете вакцинироваться и перед этим сдадите тесты на каждый штамм ?
Смысл от этого, если герпес несмертельное заболевание, и большинство людей, подавляющее большинство, до глубокой старости живут с этим герпесом и в ус не дуют.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19350
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4616 раз.
- Подякували: 7366 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:09
_hunter написав:
Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?
На сайте все прекрасно нажимается...
Сайт как бы нужно загуглить, не?
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4908
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:16
freeze написав: yama написав:
вы будете смеяться но я в всерьез задумываюсь об вакцинаци от Герпеса
Какой смысл вакцинироваться от герпеса, если он уже у вас есть ?
по этой же логике получается что нет смысла вакционироваться и от короны?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5156
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:18
justit написав: _hunter написав:
Стесняюсь спросить: вы в моей цитате на "Забронировать" нажать пытаетесь?
На сайте все прекрасно нажимается...
Сайт как бы нужно загуглить, не?
И? Или это мне предлагается сделать? -- может мне еще и "уколоться" той вакциной съездить?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3154
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:26
_hunter написав:
ПочтаВолыни -- это, конечно, аргумент...
Не знаю чего _у вас_ в Украине нет, а в столице все есть:Бустрикс вакцинас 2-мя иглами дифтерия, столбняк, коклюш №1
ГлаксоСмiтКляйн Бiолоджiкалз С.А.,Бельгiя
495.00 Забронировать
вы дали ссылку на вакцину
. Но бывает сыворотка , это если человек по какой-то причине не вакцинировался вовремя , а там не одна вакцина на всю жизнь , а каждых 10 лет , много здесь тех кто сделал прививку на протяжении последних 10 лет? , так вот если человек уже болен то ему вводят сыворотку , которой в Украине почти нет ... а Вакцин полно
Состав. Препарат представляет собой иммуноглобулиновую фракцию сыворотки крови лошадей, иммунизированных столбнячным, анатоксином или токсином, содержащую специфические антитела. 1 мл содержит не менее 1200 международных антитоксических единиц активности (МЕ). Выпускается в комплекте с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100, которая представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без осадка.
без сыворотки летальность 50-90%
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 3076
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 6099 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7317
|1689105
|
|